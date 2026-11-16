Con el estreno oficial de Click to Renew, el gobierno de la gobernadora Kathy Hochul puso en marcha una herramienta digital diseñada para eliminar cuellos de botella administrativos.

El sistema, desarrollado internamente por personal estatal, apunta en su primera fase a unos 300.000 trabajadores cuyas credenciales dependen del Departamento de Estado de Nueva York (DOS), un sector con fuerte presencia de emprendedores y empleados hispanos.

Los resultados de la prueba piloto, iniciada en octubre, reflejan el impacto del cambio en la rutina laboral:

Reducción del 91% en el tiempo de gestión: el promedio bajó de más de tres cuartos de hora a menos de 4 minutos, ahorrando cerca de 40 minutos por cada renovación.

el promedio bajó de más de tres cuartos de hora a menos de 4 minutos, ahorrando cerca de 40 minutos por cada renovación. Adopción móvil masiva: casi 3 de cada 4 usuarios (alrededor de 5.000 personas en la etapa preliminar) completaron el proceso desde un teléfono inteligente, sin necesidad de acudir a una computadora.

casi (alrededor de 5.000 personas en la etapa preliminar) completaron el proceso desde un teléfono inteligente, sin necesidad de acudir a una computadora. Alta satisfacción: el portal registró un 96% de aprobación tras su fase inicial.

¿Quiénes pueden usar el nuevo sistema desde hoy?

En esta etapa de lanzamiento, la plataforma está habilitada exclusivamente para profesionales del cuidado personal y la estética regulados por el Departamento de Estado:

Barberos

Cosmetólogos y estilistas

Especialistas en tratamientos estéticos (esteticistas)

Técnicos de uñas

Especialistas en depilación con cera

Profesionales de peinados naturales

La administración estatal confirmó que este grupo representa apenas el arranque del proyecto y que en los próximos meses se integrarán gradualmente otras categorías ocupacionales.

Costos y vigencia de la licencia (DOS): en Nueva York, las licencias de cosmetología, barbería, estética y cuidado de uñas tienen una vigencia de 4 años y la tarifa estándar de renovación ante el Departamento de Estado es de $40 (más un recargo si se renueva fuera de término).

Paso a paso: cómo renovar tu licencia en Click to Renew

El rediseño no consistió simplemente en digitalizar un formulario antiguo; los técnicos estatales eliminaron 22 pasos redundantes y recortaron en un 67% la cantidad de preguntas para un universo de más de 840.000 titulares de licencias en todo el estado.

Para completar el trámite, los trabajadores habilitados deben seguir esta ruta:

Ingresar al portal oficial: acceder desde el navegador del celular, tableta o computadora a renew.ny.gov/dos. Validar los datos: seguir las instrucciones en pantalla para confirmar la información de la licencia vigente (el sistema omite las preguntas repetitivas de años anteriores). Finalizar la solicitud: completar el pago correspondiente y enviar la renovación en menos de cuatro minutos.

El trasfondo: el plan EXPRESS NY contra la burocracia

El lanzamiento de Click to Renew es una de las piezas centrales de EXPRESS NY, una estrategia impulsada por Hochul para modernizar la atención ciudadana.

Para estructurar este plan, el estado abrió un buzón público que recopiló cerca de 4.000 sugerencias de residentes sobre los obstáculos más frustrantes al interactuar con agencias gubernamentales.

A partir de esa retroalimentación y de auditorías internas, surgieron más de 120 medidas de simplificación administrativa.

Según las proyecciones oficiales, estas reformas permitirán ahorrar a los neoyorquinos más de 5 millones de horas y decenas de millones de dólares anuales, permitiendo que trabajadores y dueños de pequeños negocios dediquen su jornada a atender clientes en lugar de llenar papelería.

Acceso sin importar el estatus migratorio: el Departamento de Estado de Nueva York no exige estatus migratorio ni ciudadanía estadounidense para obtener o renovar licencias profesionales de belleza y barbería (se puede tramitar utilizando un número ITIN o número de Seguro Social, según corresponda al registro inicial), lo que convierte a esta herramienta en un recurso directo para trabajadores indocumentados o con estatus en trámite que ejercen por cuenta propia o en salones.

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