Comida gratis en Florida del 16 al 21 de noviembre: conoce dónde obtener tu despensa de alimentos

En Estados Unidos (EEUU) han tomado medidas para mejorar la situación alimentaria de sus habitantes, existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave en Florida para la próxima semana.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando 23 entregas durante la semana del lunes 16 al sábado 21 de noviembre.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Con Feeding Tampa Bay

Lunes 16 de noviembre

En POLK | Pilgrims Rest: 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12 pm a 2:00 de la tarde.

Martes 17 de noviembre

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 am a 12:00 de la tarde.

Miércoles 18 de noviembre

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la I-275, donde recibirá un talón de boleto.

+ Luego, se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recoger su comida.

+ Solo se atenderá a personas a pie entre las 7:00 y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.

En PASCO | Hudson First United Methodist: 13123 US Hwy 19, Hudson, FL 34667. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En PASCO | Hopeville Family Ministries: 7236 State Rd 52, Hudson, FL 34667. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | Harbor Church: de 4:00 a 6:00 de la tarde.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | UACDC: 13704 N 20th St Tampa, 33613. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 19 de noviembre

En POLK | Orange Street Church of Christ: 310 Orange St, Auburndale, FL 33823. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Kingdom Seekers: 5815 N 34th Street, Tampa, FL 33610. De 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche.

Viernes 20 de noviembre

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 pm a 1:30 de la tarde.

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

Sábado 21 de noviembre

En PASCO | Hopeville Family Ministries: 7236 State Rd 52, Hudson, FL 34667. De 8:00 am a 12:00 de la tarde.

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Dover Advent Christian Church: 14202 Downing St. Dover, FL 33527. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | River of Life Church: 410 East Chapman Road, Lutz, FL 33549. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Living Faith Bible Fellowship: 6400 N 15th St, Tampa, FL 33610. De 11:00 am a 1:30 de la tarde.

Con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Para la semana del 16 al 21 de noviembre han programado solo 22 jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

Martes 17 de noviembre

En NMB-CG Bethel High School: C. G. Bethel High School, 16150 NE 17th Ave, North Miami Beach. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Miércoles 18 de noviembre

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: 1350 NW 50th St, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Miami-Chairman Anthony Rodriguez: Kendall Soccer Park, 8011 SW 127th Ave, Miami. De 10:00 a 1:00 de la tarde.

En Miami-MDC Medical Campus:

Miami Dade College - Medical Campus, 950 NW 20th St, Miami. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Miami-Commissioner Kionne McGhee & Trick Luvs Da Kids: JL (Joe) and Enid W. Demps Park, 11350 SW 216th St, Miami. De 5:00 pm a 8:00 de la noche.

Jueves 19 de noviembre

En Gainesville-Strike Out Hunger: The Oaks Mall, 6419 W Newberry Rd, Gainesville. De 8:00 a 11:00 de la mañana.

En NMB-The City of North Miami Beach Mayor and Commission: Victory Park Pool, 1980 NE 171 St, North Miami Beach. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Tallahassee-Berean Christian Fellowship: 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee. De 9:30 am a 12:30 de la tarde.

En Miami-Empower U: 7900 NW 27th Ave, Miami. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

Viernes 20 de noviembre

En North Miami Beach-Commissioner Micky Steinberg: Greynolds Park, 17530 W Dixie Hwy, North Miami Beach.

En Quincy-St. Hebron AME Church Young People Division: 631 S Stewart St, Quincy. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Hialeah-Councilwoman Melinda De La Vega: San Lazaro Catholic Church, 4400 W 18th Ave, Hialeah. De 10:00 a 1:00 de la tarde.

En Tallahassee-Boys and Girls Club: 2525 Texas St, Tallahassee. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

Sábado 21 de noviembre

En Sunrise-Dare to Care: The Faith Center, 5555 NW 95th Ave, Sunrise. De 8:00 a 12:00 de la tarde.

En Jacksonville-Thanksgiving Jacksonville: Florida State College at Jacksonville – Downtown Campus, 101 W State St, Jacksonville. De 8:30 a 11:30 de la mañana.

En Homestead-Orange Bowl Family Fall Fest: Harris Field Park, 1034 NE 8th St, Homestead. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Naranja-Commissioner Kionne McGhee: Naranja Park, 14150 SW 264th St, Naranja. De 9:00 a 12:00 de la tarde.

En Fort Lauderdale-State Senator Rosalind Osgood and Mount Olive Baptist Church: Mt Olive Development Corporation, 1530 NW 6th St, Fort Lauderlade. De 9:30 a 12:30 de la tarde.

En North Lauderdale-South Promo: Jack Brady Sports Complex, 701 SW 71st Ave, North Lauderdale. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En PAHOKEE: Pahokee Deliverance Christian Center, 168 E 4th St, Pahokee. De 10:00 a 1:00 de la tarde.

En Tallahassee-Allen Temple CME: 849 Kissimmee St, Tallahassee. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Miami-Health in the Hood - Lotus House: Lotus House Women's Shelter, 217 NW 15th St, Miami. De 11:30 am a 2:30 de la tarde.

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