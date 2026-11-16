La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que el estado se sumará al programa federal Even Exchange del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT), que busca hacer más sencillo el proceso para obtener una licencia de conducir comercial (CDL).

Según el comunicado publicado en el portal de prensa de la Gobernación de Nueva York y con el respaldo del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), la medida permitirá que miles de militares retirados y miembros en servicio activo soliciten la credencial comercial sin rendir el examen teórico de conocimientos.

¿Cómo funciona la exención del examen en el DMV de Nueva York?

El programa Even Exchange reconoce la experiencia de quienes operaron vehículos pesados durante su servicio militar.

Con la incorporación a esta iniciativa federal, el DMV de Nueva York eximirá a los solicitantes que cumplan los requisitos de la prueba escrita obligatoria para obtener el permiso comercial.

La medida se suma al programa Military Skills Test Waiver, que ya permite eximir a los solicitantes de la prueba práctica de manejo.

Según datos oficiales publicados en governor.ny.gov/news, más de 3.100 personas en Nueva York y más de 40.000 en todo el país han utilizado esa exención desde su puesta en marcha.

Al combinar ambos beneficios, los veteranos que reúnan los requisitos podrán aprovechar su experiencia militar para obtener una licencia CDL civil sin rendir los exámenes teórico ni práctico.

"Para mantener nuestra economía en crecimiento y en movimiento, necesitamos personas calificadas que transporten mercancías por todo el estado", destacó la gobernadora Kathy Hochul en el anuncio oficial recogido en el portal estatal.

Requisitos y alcance para retirados y veteranos de Nueva York

El comisionado interino del DMV de Nueva York, Christian Jackstadt, destacó en un comunicado del gobierno estatal que esta medida puede facilitar el acceso a empleos bien remunerados en sectores con alta demanda, como el transporte de carga y la conducción de autobuses.

Para obtener una licencia de conducir sin examen en Nueva York, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por las autoridades estatales y federales:

Estatus militar: Ser miembro en servicio activo, reservista o veterano retirado con baja honorable.

Experiencia comprobable: Demostrar que recibieron entrenamiento o prestaron servicio recientemente conduciendo vehículos militares pesados comparables a los vehículos comerciales.

Trámite vigente: Presentar la solicitud correspondiente ante el DMV de Nueva York, acompañada de documentación militar certificada, y cumplir con los requisitos médicos habituales para conductores comerciales.

Con esta actualización normativa, publicada en la sala de prensa oficial de la Gobernación y en la sección de prensa del NY DMV, Nueva York busca reducir las barreras burocráticas y agilizar la reincorporación laboral de sus veteranos en el sector del transporte.

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