El estado de Georgia enfrenta un marcado descenso en los termómetros debido a la llegada de un sistema frontal que ha dejado madrugadas con valores cercanos al punto de congelación en gran parte de la región.

Ante este escenario de frío extremo, los gobiernos locales y las agencias de protección civil activaron protocolos de emergencia para proteger a las poblaciones vulnerables y personas sin hogar.

La información sobre la apertura de los refugios y las alertas meteorológicas fue difundida por medios locales de servicio público como Telemundo Atlanta, destacando la urgencia de resguardar a los residentes frente a las heladas registradas durante el fin de semana.

Las autoridades meteorológicas locales mantienen la vigilancia ante ráfagas de viento que incrementan la sensación térmica de frío en los distintos condados.

Los diferentes condados del área metropolitana coordinan esfuerzos logísticos para facilitar el traslado de ciudadanos hacia espacios seguros acondicionados con camas, alimentos y asistencia médica básica. Los equipos de alcance comunitario recorren las calles para ofrecer transporte gratuito a quienes pernoctan a la intemperie.

¿Cómo operan los centros de calentamiento en el área de Atlanta?

La ciudad de Atlanta habilitó refugios de emergencia en puntos estratégicos para recibir a los ciudadanos que requieran resguardo durante las horas más frías de la noche. El Centro Recreativo de Central Park atiende al público general, mientras que el Centro Recreativo Selena S. Butler opera exclusivamente como refugio para mujeres y niños.

Para facilitar el acceso, se dispuso un servicio de transporte gratuito con salidas nocturnas desde las instalaciones del Gateway Center hacia los centros de acogida habilitados. Al término de las activaciones, los gobiernos condales coordinan el retorno seguro de los usuarios a los puntos de partida.

Por su parte, los condados vecinos implementaron sus propios operativos de asistencia social y albergue temporal:

DeKalb County: Mantiene abierto el centro de acogida The Golden Door en Decatur, ofreciendo servicios de ducha, lavandería y alojamiento nocturno con rutas de autobús dedicadas.

Mantiene abierto el centro de acogida The Golden Door en Decatur, ofreciendo servicios de ducha, lavandería y alojamiento nocturno con rutas de autobús dedicadas. Gwinnett County: Activó estaciones de alivio en centros comunitarios y de adultos mayores en Buford, Duluth, Norcross y Snellville para proporcionar alimentos y un lugar seguro.

Activó estaciones de alivio en centros comunitarios y de adultos mayores en Buford, Duluth, Norcross y Snellville para proporcionar alimentos y un lugar seguro. Clayton County: Dispuso espacios en centros recreativos de Forest Park y en la sede policial de Jonesboro con apoyo de transporte mediante rutas de tránsito local.

Dispuso espacios en centros recreativos de Forest Park y en la sede policial de Jonesboro con apoyo de transporte mediante rutas de tránsito local. Cobb County: Habilita refugios temporales a través de alianzas con organizaciones benéficas como MUST Ministries en Marietta.

¿Qué precauciones recomiendan las autoridades ante las heladas?

Protección de tuberías y plantas: Aislar las tuberías exteriores expuestas al aire libre y proteger la vegetación sensible ante posibles daños por la escarcha.

Aislar las tuberías exteriores expuestas al aire libre y proteger la vegetación sensible ante posibles daños por la escarcha. Cuidado de mascotas: Asegurar que los animales domésticos permanezcan en espacios interiores o cuenten con refugios abrigados y agua fresca que no se congele.

Asegurar que los animales domésticos permanezcan en espacios interiores o cuenten con refugios abrigados y agua fresca que no se congele. Seguridad en la calefacción: Revisar los detectores de humo y monóxido de carbono, evitando el uso de estufas de cocina u hornos para calentar los hogares.

Los servicios de emergencia recuerdan a la ciudadanía reportar cualquier situación de vulnerabilidad en la vía pública llamando a las líneas de ayuda municipal o al 911 en caso de riesgo inminente.

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