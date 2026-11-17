Un tren de pasajeros de Amtrak atropelló y mató a un peatón en las vías ferroviarias de Maryland, a las afueras de Washington D.C., provocando una severa interrupción del tránsito ferroviario alrededor de la capital estadounidense durante la tarde del lunes.

El incidente involucró al convoy número 2112, unidad que partió al mediodía desde Washington con destino a la ciudad de Nueva York e impactó a la víctima en las inmediaciones de New Carrollton, según confirmaron reportes de la cadena NBC Washington citando fuentes de la operadora ferroviaria.

Despliegue policial e investigación abierta en Prince George

Los equipos de emergencia y agentes del departamento de policía del condado de Prince George acudieron a la intersección de la avenida 57 y Tuxedo Road tras recibir la alerta del arrollamiento a la 1:15 de la tarde, conforme indicó la institución policial al diario The Post.

Las autoridades locales acordonaron el perímetro ferroviario para realizar el levantamiento técnico y abrir una investigación activa que permita esclarecer las circunstancias del suceso e identificar oficialmente a la persona fallecida, quien ingresó de forma no autorizada a la zona de rieles.

Molestia de los usuarios por la opacidad informativa de Amtrak

La paralización del corredor ferroviario afectó de inmediato la movilidad en una de las arterias de transporte más transitadas de la costa este, dejando a cientos de viajeros sin certezas sobre sus itinerarios.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Amtrak atribuyó la suspensión del servicio alrededor de Washington D.C. a un bloqueo de vías ejecutado por autoridades municipales locales, omitiendo cualquier referencia al fallecimiento ocurrido en la ruta.

Ante los reclamos de los pasajeros que exigían horarios de reactivación, la empresa respondió en la plataforma digital que no podía estimar tiempos de llegada debido a que la restricción dependía directamente de las actuaciones del gobierno local.

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