Miles de estudiantes universitarios, investigadores y visitantes de intercambio en Estados Unidos (EEUU) recibieron un respaldo legal clave tras una sentencia definitiva en las cortes federales.

El juez de distrito F. Dennis Saylor IV, en Massachusetts, anuló este 16 de noviembre la normativa impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump que pretendía limitar a un máximo de cuatro años la estadía de los estudiantes internacionales en el país.

Con esta decisión sobre el fondo del caso (Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration et al. v. U.S. Department of Homeland Security), el tribunal dejó sin efecto la regla final publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pasado 17 de julio.

En su fallo, el magistrado determinó que la medida era "arbitraria, caprichosa" y contraria a la ley, señalando además que el estatuto vigente no otorga al DHS una autoridad tan amplia para socavar el programa de visas estudiantiles ni para establecer un sistema de renovación "totalmente discrecional".

La normativa ahora invalidada nunca llegó a entrar en vigor, ya que el mismo juez Saylor la había bloqueado de forma preliminar el 14 de septiembre -un día antes de su fecha prevista de implementación-, pero este nuevo dictamen representa una sentencia definitiva a nivel de corte de distrito.

Contexto de caída en las matrículas internacionales: según cifras reportadas por Higher Ed Dive esta semana, la incertidumbre migratoria coincidió con una caída del 2.7 % en la matrícula de estudiantes internacionales en EEUU durante el ciclo académico 2025-2026, y datos preliminares del otoño de 2026 reflejan un descenso interanual adicional del 9% en las instituciones encuestadas, impulsado principalmente por la baja en estudiantes de nuevo ingreso y de posgrado.

¿Qué significa este fallo en la práctica para quienes tienen visa F-1 o J-1?

La sentencia protege el sistema histórico conocido como Duration of Status (Duración del Estatus o D/S), vigente durante décadas.

Para los titulares de visas académicas (F-1), visitantes de intercambio (J-1), representantes de medios extranjeros (I) y sus dependientes, esto implica los siguientes puntos clave:

Aspecto migratorio Con la regla anulada del DHS Situación actual tras el fallo del 16 de noviembre Tiempo de estadía Tope fijo máximo de 4 años (o menos, según el programa). Sin límite fijo de años: permanece vigente la anotación "D/S" en el Formulario I-94 mientras se mantenga el estatus activo. Trámites ante USCIS Obligación de solicitar y pagar una extensión de estadía ante USCIS para terminar carreras largas o doctorados. No se requieren extensiones por vencimiento de un plazo fijo de cuatro años. Movilidad académica Prohibición o restricciones severas para cambiar de carrera, transferirse de universidad o cursar otro título del mismo nivel o inferior. Se mantiene la flexibilidad actual para cambiar de concentración, transferirse de institución o iniciar nuevos programas cumpliendo las reglas vigentes. Período de gracia Reducción del período de gracia posterior a los estudios de 60 a 30 días para visas F-1. Se conservan los 60 días de gracia para estudiantes F-1 (y 30 días para J-1) tras finalizar el programa o el OPT autorizado.

+ Alcance sobre el OPT y STEM OPT: el fallo mantiene intactas las reglas actuales sobre la Capacitación Práctica Opcional (OPT), las extensiones STEM OPT y el entrenamiento académico de visas J-1, áreas que tampoco sufrirán cambios derivados de esta norma anulada.

¿Por qué la corte anuló el límite de 4 años para estudiantes?

La demanda contra la regulación fue interpuesta en agosto por una coalición de organizaciones educativas y sindicatos, entre ellos la Alianza de Presidentes sobre Educación Superior e Inmigración, la asociación NAFSA, la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) y el sindicato UAW.

Los demandantes sostuvieron que la regla violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y perjudicaba especialmente a estudiantes de doctorado e investigadores cuyos programas suelen extenderse más allá de cuatro años.

Por su parte, el DHS había defendido la eliminación del sistema Duration of Status bajo el argumento de seguridad nacional y control migratorio.

Según la agencia, el esquema actual dificultaba supervisar periódicamente si los extranjeros cumplían las condiciones de sus visas y generaba incentivos para el fraude o la permanencia irregular una vez concluidos los estudios.

Sin embargo, el juez Saylor rechazó tanto estos argumentos como la solicitud del gobierno de devolver la norma a la agencia sin anularla por completo, subrayando que el DHS no evaluó alternativas menos perjudiciales antes de imponer un cambio drástico.

¿Qué sigue ahora en los tribunales?

Aunque el fallo otorga alivio inmediato y certeza jurídica a universidades y estudiantes, el litigio aún no concluye de forma absoluta.

El gobierno de Trump ya había apelado la suspensión preliminar de septiembre ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito -proceso que estaba en pausa a la espera de esta decisión final- y cuenta con la vía legal para apelar esta sentencia definitiva.

Mientras no exista una orden de un tribunal superior que suspenda o revoque el fallo del juez Saylor, el sistema tradicional de Duration of Status continúa plenamente vigente en todo Estados Unidos.

Recomendación práctica para estudiantes: aunque no deben presentar solicitudes de extensión por el límite de cuatro años, los especialistas en derecho migratorio recomiendan que los portadores de visas F-1 y J-1 mantengan comunicación constante con el Oficial Escolar Designado (DSO) de su universidad, conserven su carga académica completa y verifiquen que su registro en el sistema SEVIS esté siempre actualizado.

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