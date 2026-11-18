Las recientes interrupciones registradas en diversas plataformas digitales y redes de transporte aéreo en territorio estadounidense carecen de vínculo entre sí y no responden a ofensivas informáticas coordinadas, afirmó este miércoles desde Filipinas el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al descartar de plano la existencia de "un ataque sistémico".

Durante una comparecencia ante la prensa celebrada de forma imprevista en Manila, el jefe de la diplomacia norteamericana sostuvo que la parálisis aeronáutica del pasado viernes —originada por averías en las comunicaciones de los controladores—, sumada a los tropiezos en la banca electrónica y los apagones en herramientas de Microsoft, no están "relacionados de ninguna manera".

La contingencia en el sector aviación dejó un saldo de miles de operaciones demoradas o suspendidas luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara detener los despegues a escala nacional por más de cuatro horas. Aunque el organismo atribuyó el colapso a una sobrecarga de datos en servidores obsoletos de sus centros de mando, el secretario de Transporte, Sean Duffy, lo vinculó en un primer momento con anomalías en la red de telecomunicaciones de la agencia, un expediente en el que también colabora el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para esclarecer el origen exacto del desperfecto.

En su doble condición de diplomático y consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Rubio buscó llevar calma a la opinión pública al puntualizar que "no hay razones para creer que (los fallos en infraestructuras) tienen que ver con actores con malas intenciones" ni con incursiones digitales patrocinadas por potencias adversarias.

"Estos incidentes no tienen nada que ver uno con el otro, no están interrelacionados. Y segundo, no tenemos evidencia de que nada de esto tenga que ver con cibercriminales", recalcó el funcionario. No obstante, reconoció el desafío estructural que supone la hiperconectividad moderna, advirtiendo que "cuanto más estas tecnologías se integran en nuestra vida diaria, más se convierten en realidad estas vulnerabilidades".

Desestima alerta sobre supuesta amenaza iraní

En otro orden de ideas, el secretario de Estado minimizó los reportes difundidos por la cadena CNN en torno a un presunto plan de Irán para ejecutar un atentado en Washington mediante una «bomba sucia» compuesta por agentes químicos o nucleares.

Rubio manifestó que el Ejecutivo no alberga inquietud frente a dicha versión y fue tajante al señalar que "no hay ninguna amenaza inminente» contra la capital estadounidense. «Estados Unidos siempre está vigilando a cualquiera que intenta hacer daño a nuestro país y nuestra gente", concluyó.