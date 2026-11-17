Funcionarios internacionales de salud confirmaron este martes 17 de noviembre que Estados Unidos, México y Bolivia perdieron oficialmente su certificación como países libres de sarampión, tras registrarse una transmisión sostenida del virus que avanza al ritmo más elevado en más de 30 años, principalmente entre poblaciones no inmunizadas.

De acuerdo con los reportes sanitarios reseñados por la agencia Associated Press (AP), la pérdida de esta designación ocurre luego de que se comprobara la circulación ininterrumpida de una misma cadena de contagio local durante al menos 12 meses consecutivos en cada una de estas naciones.

El resurgimiento de la enfermedad en el continente americano se intensificó desde 2024.

En el caso de México, las autoridades sanitarias enfrentaron un rebrote significativo que incluyó un foco masivo en el estado de Chihuahua, mientras que Bolivia registró una expansión similar que comprometió su estatus epidemiológico.

"La única forma de eliminar el virus es imposibilitar que se propague localmente entre los residentes; mantener la distinción de país libre de sarampión depende de cortar cualquier cadena de transmisión antes de que cumpla un año", explicaron los expertos sanitarios internacionales.

Expansión continental

El retroceso epidemiológico en la región responde a patrones de baja inmunización y focos de contagio comunitario.

La propagación reciente en el norte del continente se inició en comunidades menonitas aisladas con escaso acceso o rechazo a los esquemas de inmunización, extendiéndose posteriormente hacia otras localidades con bajas tasas de vacunación.

La decisión sobre Estados Unidos, México y Bolivia se suma a la pérdida de la certificación sufrida por Canadá el año pasado, nación que había logrado mantener su estatus libre de la enfermedad de forma ininterrumpida desde 1998.

Los organismos de vigilancia epidemiológica reiteraron el llamado a reforzar las jornadas de vacunación infantil y de refuerzo para contener la velocidad de contagio en las Américas.

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