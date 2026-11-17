Por primera vez en décadas, las autoridades sanitarias de Estados Unidos encendieron las alarmas al confirmar un incremento preocupante de bebés que llegan al mundo diagnosticados con sarampión congénito.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) documentaron un total de 13 casos de esta condición —que ocurre cuando una madre gestante transmite el virus al feto en el útero— durante los brotes masivos registrados en el país. Esta situación crítica pone en riesgo la salud infantil y amenaza con sepultar el estatus histórico del país como territorio libre de la enfermedad.

Según Telemundo, los especialistas advierten que la falta de inmunización materna previa facilita que el virus atraviese la barrera placentaria, desencadenando complicaciones graves e incluso la muerte en los recién nacidos.

El descenso sostenido en la cobertura de vacunación infantil durante los últimos años redujo drásticamente la inmunidad de rebaño, exponiendo de forma directa a las mujeres embarazadas que nunca recibieron la vacuna triple vírica (SRP) ni padecieron la infección con anterioridad. Ante este panorama, los pediatras insisten en reforzar las campañas preventivas antes de la gestación.

¿Qué factores impulsan el repunte del sarampión en recién nacidos?

La propagación descontrolada del virus en múltiples comunidades del país ha incrementado el riesgo de contagio en mujeres en edad reproductiva que carecen de anticuerpos protectores. La disminución generalizada en la aplicación de vacunas ha debilitado la protección colectiva, permitiendo que patógenos erradicados resurjan con fuerza en entornos urbanos y rurales.

Los médicos señalan que las mujeres embarazadas no vacunadas que sufran una exposición directa al virus pueden recibir una terapia de anticuerpos en un plazo máximo de seis días tras el contacto. Esta intervención médica oportuna busca disminuir de manera drástica el riesgo de desarrollar infecciones severas o transmitir secuelas irreversibles al feto.

Las autoridades sanitarias locales y federales preparan nuevas estrategias de concientización para combatir la desinformación y motivar a la población a completar sus esququemas de inmunización. Los expertos recalcan que revertir esta tendencia requerirá un esfuerzo conjunto y sostenido entre pediatras, clínicas comunitarias y agencias gubernamentales de salud.

¿Cuáles son las medidas clave para frenar los contagios de sarampión?

Vacunación preventiva: Restablecer las tasas óptimas de inmunización con la vacuna SRP en toda la población antes de la etapa reproductiva.

Restablecer las tasas óptimas de inmunización con la vacuna SRP en toda la población antes de la etapa reproductiva. Tratamiento de emergencia: Administrar soluciones con anticuerpos en los primeros seis días posteriores a la exposición al virus en embarazadas vulnerables.

Administrar soluciones con anticuerpos en los primeros seis días posteriores a la exposición al virus en embarazadas vulnerables. Vigilancia epidemiológica: Monitorear de cerca los brotes locales mediante reportes estrictos coordinados por los CDC y los departamentos estatales de salud.

La comunidad médica reitera que el control de la epidemia depende exclusivamente de la responsabilidad colectiva y del acceso universal a las vacunas aprobadas, fundamentales para salvaguardar la vida de los recién nacidos en todo el territorio nacional.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube