El juicio por presuntos sobornos y corrupción que enfrenta a la antigua cúpula de la empresa española Duro Felguera en la Audiencia Nacional sacó a la luz nuevos detalles sobre la estrategia de adjudicación de contratos en Venezuela, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE.

Según los correos electrónicos exhibidos este martes durante las audiencias, la compañía agasajó a altos cargos y políticos venezolanos con accesos a palcos VIP en Grandes Premios de Fórmula 1 en Brasil y partidos de la Liga Española.

La investigación apunta a que Duro Felguera resultó implicada en una causa por supuestos pagos a funcionarios venezolanos para favorecer la concesión de obras estratégicas, destacando de manera sobresaliente el millonario proyecto de la central termoeléctrica de Termocentro, tasado en unos 1.500.000,00 dólares.

Testimonio clave y lagunas de memoria

En la sesión de este martes declaró como testigo Francisco Martín Morales, quien ocupó la dirección general de la firma española entre febrero de 1990 y junio de 2021.

Aunque Martín Morales no figura formalmente entre los acusados del proceso, la fiscalía lo señala como un presunto intermediario entre los directivos de Duro Felguera y los funcionarios que facilitaron la adjudicación eléctrica.

Durante el interrogatorio, la fiscalía le confrontó con diversos mensajes de correo electrónico que detallaban la entrega de boletos de cortesía para eventos de alta gama en Brasil y recintos deportivos españoles.

Los beneficiarios de estos obsequios habrían sido el entonces viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, y el empresario Luis Barrios, titular de la compañía Técnicas Reunidas Terca, ambos procesados en la causa.

Pese a la evidencia documental mostrada en la sala, el testigo alegó no recordar pormenores de los obsequios ni el contenido específico de las reuniones sostenidas con representantes del gobierno venezolano de la época. No obstante, admitió ante el tribunal especializado que la corporación disponía de un palco exclusivo en el estadio Santiago Bernabéu con el propósito de recibir a clientes internacionales durante sus estancias en Madrid.

Comisiones y contratos encubiertos

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción española —que imputa delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y falsedad documental—, los hechos se remontan a 2009.

En aquel periodo, y gracias a la intermediación del entonces ministro para la Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como la constructora encargada de la infraestructura termoeléctrica.

Los investigadores sostienen que, a cambio de la adjudicación, la empresa asumió el compromiso de realizar múltiples entregas de dinero a funcionarios públicos.

Para canalizar estos fondos, Duro Felguera operó bajo la modalidad de UTE Termocentro junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, firma cuyo único socio era la propia Duro Felguera.

Según el ministerio público, la estructura firmó contratos ficticios con entidades locales destinados exclusivamente a encubrir el pago de comisiones ilícitas.

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