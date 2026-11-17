La administración de Donald Trump anuló la normativa federal que obligaba a incrementar los salarios de los docentes del programa infantil Head Start, una iniciativa que atiende anualmente a más de 700.000 niños de familias de bajos ingresos en Estados Unidos.

La derogación entra en vigor en enero tras su publicación como norma final este lunes 16 de noviembre, dejando sin efecto la regulación impulsada por el expresidente Joe Biden en 2024, la cual exigía equiparar para 2031 los sueldos y beneficios de estos educadores con los de maestros de prekínder en escuelas públicas, lo que representaba un alza promedio de 10.000 dólares por trabajador.

El choque de cifras: ahorro fiscal frente a fuga de docentes

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) justificó la medida asegurando que la regla anterior habría demandado un gasto anual de 2.100 millones de dólares hacia 2031.

Con este giro regulatorio, la agencia proyecta generar ahorros superiores a los 2.000 millones de dólares y devolver autonomía financiera a los centros locales.

Alex J. Adams, subsecretario de HHS que supervisa el programa, afirmó a la agencia AP que los recursos preservados permitirán ampliar la cobertura infantil utilizando el mismo presupuesto asignado por el Congreso.

Sin embargo, los gremios educativos alertan sobre un severo impacto operativo en las aulas. La Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) denunció que el Ejecutivo obliga a los docentes a trabajar más por menos remuneración, mientras que la Asociación Nacional de Head Start advirtió que la falta de salarios competitivos agravará la actual escasez de personal y reducirá inevitablemente la matrícula disponible.

Recorte de regulaciones y enseñanza exclusiva en inglés

La eliminación del piso salarial integra una reforma estructural más profunda impulsada por el subsecretario Adams.

El plan gubernamental contempla suprimir normativas federales sobre exámenes médicos infantiles, apoyos directos a las familias y límites obligatorios de alumnos por maestro.

Asimismo, el Ejecutivo propuso imponer el inglés como único idioma de instrucción en todos los centros del país, una directriz que encendió las alarmas en territorios hispanohablantes como Puerto Rico.

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