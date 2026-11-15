Trump pide al Congreso aprobar recursos para la modernización del control aéreo en EEUU

La solicitud de nuevos recursos presupuestarios al Congreso por parte del presidente Donald Trump marcó la respuesta de la Casa Blanca este domingo tras la suspensión temporal del tráfico aéreo ocurrida desde el viernes en el país. Mediante mensajes difundidos en sus redes sociales, el jefe de Estado instó a los legisladores a financiar de manera integral la modernización del control aéreo en EE. UU., señalando que la actualización de la infraestructura tecnológica de la Administración Federal de Aviación (FAA) requiere una ejecución completa y no intervenciones parciales.

Exigencias presupuestarias y críticas a la gestión anterior

Tras mantenerse sin declaraciones públicas sobre el incidente desde el inicio de la contingencia el viernes por la tarde, el mandatario republicano sostuvo que su gestión ya inició labores de actualización, pero insistió en la necesidad de contar con mayor respaldo financiero.

“Si el Congreso aprueba los fondos que tanto necesitamos para el control del tráfico aéreo, podremos construirlo de forma rápida y eficiente. Será el MEJOR SISTEMA del mundo. Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años, ¡es ridículo!”, escribió Trump en sus plataformas digitales.

En una segunda publicación, el presidente cuestionó el estado en que recibió la agencia federal y acusó a la administración de su predecesor, Joe Biden, de empeorar un "sistema viejo y roto en comparación con cuando empezaron".

Durante el primer año de su mandato, Biden promulgó una ley de infraestructura que asignó 25.000 millones de dólares a la FAA para renovar aeropuertos, torres de control, terminales y actualizar la base operativa del tráfico aéreo.

Origen técnico de la falla y restablecimiento de operaciones

Por su parte, el secretario Sean Duffy intervino en diversos espacios televisivos dominicales para respaldar el pedido de financiamiento ante el CongresoAunque el Congreso aprobó el año pasado 12.500 millones de dólares para la FAA dentro de un paquete fiscal, el secretario de Transporte, señaló que dicho monto constituye solo un desembolso inicial.:

“No puedo disculparme por lo que nos dejaron. Y no puedo culpar ni a republicanos ni a demócratas, porque la responsabilidad es de todos. Se remonta a 20, 25, 30 años de falta de inversión”, declaró en el programa “Meet the Press” de la NBC.

A través de la red social X, el titular de Transporte detalló que la contratista L3Harris Technologies Inc. extrajo dos enrutadores de instalaciones de la FAA en Texas y Arkansas para realizar un diagnóstico técnico.

Según la explicación oficial, la falla se originó durante la sustitución de cableado antiguo de cobre por fibra óptica en una planta de El Dorado, Arkansas; al encender el equipo, se generó una sobrecarga que afectó el sistema de protección en una sede de Amarillo, Texas.

Duffy indicó en el programa This Week de ABC que los técnicos no previeron ese escenario y confirmó en Face the Nation de CBS que, aunque persisten retrasos puntuales tras la reubicación de aeronaves y tripulaciones, las operaciones aéreas avanzan hacia su plena capacidad entre el cierre de la jornada y el lunes.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube