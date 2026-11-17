Este lunes, el gobernador de California, Gavin Newsom anunció la donación de más de 1.300 camas hospitalarias, 11 millones de vendajes y un hospital de campaña completo para atender a las víctimas de la invasión rusa de Ucrania.

Según un comunicado oficial de la Oficina del Gobernador de California y reportes de The Associated Press (AP), Newsom formalizó la entrega tras visitar la ciudad ucraniana de Leópolis (Lviv), capital de la región que mantiene una relación de hermandad con California desde 2024.

¿Qué incluye el nuevo paquete de ayuda médica entregado por California a Ucrania?

La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) coordina el envío de equipos excedentes para ayudar a los centros médicos ucranianos a responder de inmediato a los ataques constantes.

De acuerdo con las autoridades estatales, el cargamento incluye:

Más de 1.300 camas hospitalarias para salas de atención general y recuperación.

Una Estación Médica de California desplegable, con capacidad para 50 camas y equipada con concentradores de oxígeno, sillas de ruedas y material quirúrgico.

Más de 11 millones de vendajes y miles de kits especializados para tratar heridas traumáticas.

20 generadores eléctricos portátiles para mantener el suministro de energía durante los ataques a la red eléctrica.

Equipo de protección para el personal sanitario que trabaja en zonas de riesgo.

El recorrido de Gavin Newsom por la zona de conflicto

Durante su visita a Ucrania el domingo, Newsom recorrió instalaciones clave acompañado por Maksym Kozytskyy, gobernador de la región de Leópolis.

De acuerdo con el informe oficial de la Oficina del Gobernador, la agenda incluyó el Hospital Regional de Veteranos y el Centro Superhumans, donde militares y civiles heridos reciben prótesis, cirugías reconstructivas y rehabilitación gratuitas.

Newsom también rindió homenaje a los soldados caídos en el histórico cementerio de Lychakiv y se reunió con desarrolladores de tecnología de defensa del clúster local IRON.

"El pueblo de Ucrania no eligió esta guerra. Eligieron defender su libertad, su democracia y su derecho a determinar su propio futuro. Ningún pueblo que lucha por su libertad debería tener que preguntarse si está solo. California está del lado de Ucrania", declaró Newsom en el comunicado difundido por su despacho.

Una alianza humanitaria con más de tres décadas de historia

Esta nueva entrega se suma a la ayuda que California comenzó a enviar desde el inicio de la invasión a gran escala, en febrero de 2022.

De acuerdo con cifras confirmadas por The Associated Press y los registros de Cal OES, el estado ya había enviado cinco estaciones médicas de campaña con capacidad para 50 camas cada una, además de 4.320 chalecos antibalas y 1.580 cascos.

La distribución cuenta con el apoyo de organizaciones sin fines de lucro radicadas en California, entre ellas Direct Relief.

Desde el comienzo del conflicto, la entidad ha canalizado más de 2.500 millones de dólares en ayuda humanitaria hacia Ucrania. Estos esfuerzos refuerzan una relación entre la Guardia Nacional de California y el país europeo que se remonta a 1993.

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