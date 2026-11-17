Estados Unidos (EEUU) ejecutará hoy, martes 17 de noviembre, una nueva prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), marcada por dos novedades principales: la exclusión total de los teléfonos celulares y el despliegue informativo de las autoridades para frenar una ola de desinformación en redes sociales que vaticina supuestos apagones globales.

A diferencia del último ejercicio federal realizado en 2023 —cuando millones de dispositivos móviles sonaron de manera simultánea—, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) decidieron limitar esta auditoría trienal únicamente a la infraestructura tradicional: emisoras de radio, televisión abierta, sistemas de cable, satélite y proveedores de video por banda ancha.

Autoridades desmienten rumores de apagón masivo

Durante las últimas 48 horas, diversas plataformas digitales difundieron versiones falsas que vinculaban el ensayo de hoy con un corte masivo de electricidad e internet de 72 horas, tras mezclar alertas de contingencia europeas con referencias a un episodio de la serie animada Los Simpson.

Las agencias federales desmintieron de forma categórica estas afirmaciones: el ejercicio durará aproximadamente un minuto, no afectará el suministro eléctrico ni las redes de telefonía móvil y no requiere que la población tome ninguna medida.

Si llegara a ocurrir una emergencia real o un evento climático severo en el país durante la jornada, el simulacro pasará automáticamente para el jueves 3 de diciembre.

Horarios confirmados para la transmisión de hoy

La interrupción de un minuto en la programación de radio y televisión saldrá al aire de manera simultánea en todo el territorio estadounidense bajo el siguiente cronograma:

Hora del Este (ET): 2:20 p. m.

Hora del Centro (CT): 1:20 p. m.

Hora de la Montaña (MT): 12:20 p. m.

Hora del Pacífico (PT): 11:20 a. m.

Mensaje oficial en inglés y español

En punto de la hora programada, las transmisiones habituales darán paso a los tonos estándar de alerta junto al mensaje oficial —disponible tanto en inglés como en español, además de subtítulos para personas con discapacidad auditiva—: "Esta es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

Este ensayo da cumplimiento a la normativa federal que obliga a verificar, al menos una vez cada tres años, que el sistema nacional de comunicaciones esté listo para difundir avisos vitales ante una catástrofe real.

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