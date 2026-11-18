El titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribará este miércoles a territorio colombiano con el propósito de sostener encuentros de alto nivel con autoridades del Ejecutivo neogranadino y evaluar la agenda de seguridad compartida, según ratificó este martes el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Representantes, el funcionario colombiano adelantó que la agenda bilateral contempla la recepción formal de equipamiento aéreo estratégico por parte de Washington, refiere EFE.

“Viene el secretario de Guerra. Mañana me voy a ver con él y nos va a entregar el primer avión C-130. Creo que van a venir dos más. Eso lo vamos a hablar con él”, indicó.

Mora puntualizó que la estadía de Hegseth servirá para consolidar los mecanismos de cooperación castrense y afianzar la sintonía estratégica entre ambas administraciones, destacando la necesidad de sostener la asistencia norteamericana en materia de orden público interno.

“Vamos a mirar otros temas interesantes sobre cómo EEUU nos tiene que seguir apoyando para retomar la seguridad de los colombianos”, expresó.

Cooperación hemisférica y despliegue militar conjunto

El desplazamiento de Hegseth responde a la estrategia de acercamiento impulsada bajo el esquema del Escudo de las Américas, un bloque de seguridad regional promovido por el mandatario estadounidense, Donald Trump, con miras a articular esfuerzos frente al narcotráfico y las redes del crimen organizado transnacional.

Bogotá formalizó su adhesión a este pacto poco después de la toma de posesión del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, el pasado 7 de agosto, marcando un giro de estrecho alineamiento con la Casa Blanca.

Esta sintonía diplomática tuvo su primer hito el 8 de septiembre en Barranquilla, donde el jefe de Estado recibió al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

En el plano estrictamente operativo, la visita de Hegseth ocurre apenas una semana después del paso por Bogotá del jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, quien supervisó el cierre de las maniobras militares binacionales iniciadas el mes pasado, un despliegue que movilizó de manera coordinada a 350 efectivos de Estados Unidos y 400 militares colombianos.