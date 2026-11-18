La administración de Donald Trump intensificará su ofensiva migratoria, según Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca.

Homan anunció que el gobierno se propone superar los récords de arrestos y deportaciones alcanzados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el año fiscal 2026.

Durante una entrevista en Fox News, Homan afirmó que se planea alcanzar cifras aún más altas en 2027.

Números

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que ICE realizó 483,200 deportaciones en el año fiscal 2026, superando el récord anterior de 442 640 deportaciones en 2025.

Además, se registraron más de 491 000 arrestos migratorios, lo que representa un máximo histórico para la agencia.

Homan destacó que aumentar las operaciones de ICE sigue siendo una prioridad, aunque la agencia necesita contratar miles de agentes para mejorar su capacidad operativa.

Obstáculos

Homan también criticó los obstáculos judiciales que, según él, complican las operaciones migratorias.

Mencionó más de 100 órdenes judiciales que limitan acciones de las autoridades y cerca de 100 000 solicitudes de hábeas corpus relacionadas con inmigrantes detenidos.

Estos factores, según Homan, dificultan la custodia y deportación de personas en procesos migratorios. A pesar de los cambios políticos tras las elecciones intermedias, Homan aseguró que la administración seguirá aplicando las leyes migratorias.

Sin embargo, las cifras han generado críticas, ya que no se ha proporcionado un desglose detallado sobre los antecedentes penales de los deportados ni la metodología utilizada para contabilizar los resultados. La meta de la administración es superar los récords de deportaciones en 2027.

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