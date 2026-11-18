El Departamento de Bomberos y Rescate de Brentwood inició la recepción de juguetes nuevos y sin envolver para apoyar la tradicional campaña navideña Toys for Tots de la Reserva del Cuerpo de Marines. La iniciativa tiene como objetivo llevar obsequios a más de 50.000 niños de familias con bajos recursos en el centro de Tennessee.

La sargento Luna Cancel, coordinadora del programa en el área de Nashville, destacó la trayectoria de esta alianza comunitaria y aseguró que los bomberos locales han sido fundamentales para el éxito de la colecta en el condado de Williamson.

Por su parte, el jefe del cuerpo de bomberos, Brian Collins, recordó que la institución cumple 17 años consecutivos de participación e invitó a los vecinos a colaborar con el aporte que esté a su alcance.

Puntos de recepción y horarios disponibles

Las personas interesadas en sumarse a la jornada tienen plazo hasta el jueves 10 de diciembre de 2026 para entregar sus donativos. Los centros de acopio reciben juguetes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en las siguientes sedes:

Estaciones del Departamento de Bomberos y Rescate de Brentwood.

Biblioteca John P. Holt de Brentwood.

Centro de Servicio de Brentwood.

Departamento de Policía de Brentwood.

Ayuntamiento de Brentwood.

De acuerdo con los datos de la Fundación Toys for Tots, el programa mantiene presencia en más de 500 comunidades a lo largo de los 50 estados del país y destina el 97 % de sus donaciones directamente a la compra y entrega de juguetes, libros y regalos infantiles.

Quienes deseen obtener información adicional pueden comunicarse con el Departamento de Bomberos y Rescate de Brentwood a través del número telefónico (615) 371-0170.

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