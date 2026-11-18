Asegurar una cena tradicional en casa durante las festividades de fin de año resulta posible para las familias de bajos recursos en el sur de Nuevo México mediante un proceso directo de registro para recibir un pavo gratis y alimentos de temporada. La iniciativa comunitaria organiza una entrega masiva programada para el lunes veintitrés de noviembre de 2026, pocos días antes de la celebración oficial del Día de Acción de Gracias.

Detalles de la iniciativa: ¿Qué necesitas para recibirlo?



Cualquier residente de la región que necesite apoyo alimentario puede acceder al beneficio cumpliendo con una serie de pasos específicos en las oficinas del banco de alimentos Casa de Peregrinos, ubicadas en el número novecientos noventa de la avenida West Amador, en Las Cruces. El proceso exige una preinscripción presencial anticipada durante el periodo de apertura de registros, el cual abarca desde octubre hasta mediados de noviembre, con el propósito de entregar un boleto físico indispensable para el retiro de los insumos.

¿Qué incluye cada paquete?



Cada paquete de ayuda incluye un pavo completo y las guarniciones clásicas para la mesa, tales como relleno, puré de papas, maíz y ejotes. La organización establece esta entrega especial con la meta de alcanzar a ocho mil hogares este año, superando los registros de entregas anteriores que rondaban entre seis mil y siete mil paquetes distribuidos.

Lugar de retiro



Para recibir el beneficio sin contratiempos, los interesados deben acudir directamente a la sede principal de la institución o consultar los canales oficiales de atención al público para verificar los horarios de ventanilla y los documentos personales requeridos durante la preinscripción. De esta manera, cada familia beneficiaria asegura su provisión alimentaria sin costos adicionales para la festividad.

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