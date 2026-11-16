Organizaciones sin fines de lucro, iglesias y negocios locales de Charlotte abrirán sus puertas en noviembre de 2026 para ofrecer cenas gratuitas de Acción de Gracias, repartir pavos y entregar cajas de alimentos a familias con dificultades económicas o que buscan compañía durante las fiestas.

Como informa el medio local Progreso Hispano News, la comunidad de la Ciudad Reina ha organizado actividades desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre para que ningún vecino se quede sin compartir la mesa en esta fecha.

Cenas comunitarias de Acción de Gracias para compartir en la mesa

Quienes quieran disfrutar de una comida caliente y buena compañía el jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, podrán acercarse a Pineville.

Según los anuncios publicados en las redes sociales de Sammy’s Neighborhood Bar (12740 Lancaster Hwy), el establecimiento ofrecerá una cena tradicional gratuita desde el mediodía hasta la 1:00 a. m.

Por su parte, la iniciativa 2026 Thanksgiving Eve Get Together celebrará el miércoles 25 de noviembre, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Habrá cinco puntos de encuentro en el área metropolitana de Charlotte, entre ellos Grier Park Apartments y Brookwood Inn, donde se servirán comidas comunitarias sin costo.

Además, el martes 24 de noviembre, el centro Arbor Glen Outreach Facility (1520 Clanton Road) ofrecerá una cena caliente de estilo familiar de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. y entregará pavos para llevar.

Aunque el evento es gratuito, los organizadores indican que es necesario reservar las entradas por internet.

Calendario de entrega de pavos y despensas gratuitas en Charlotte durante Acción de Gracias

Varias organizaciones benéficas de Mecklenburg y zonas cercanas publicaron en sus sitios oficiales las fechas y direcciones para recoger alimentos:

Hope Street Food Pantry: La organización informa en hopestreetfoodpantry.com que repartirá alimentos gratuitos el jueves 19 de noviembre, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en su sede de 4100 Johnston Oehler Road, como parte de su campaña anual Buy-A-Bird. Además, el martes 1 de diciembre realizará una entrega móvil de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. en University City Regional Library.

The Harvest Center of Charlotte: En su calendario oficial (theharvestcenter.org), la entidad anunció que su tradicional Friendsgiving Drive-Thru Turkey Giveaway tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en 609 Brookhill Road. Las familias registradas tendrán prioridad de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.; después, se atenderá al público general hasta que se agoten las existencias.

Charlotte Rescue Mission: Según su sitio web, la institución organiza la 14.ª edición de su campaña anual de cajas de alimentos para Acción de Gracias en sus instalaciones de West 1st Street, con el objetivo de apoyar a hogares vulnerables.

CLT Food Not Bombs: El domingo 29 de noviembre, el colectivo cerrará el fin de semana festivo con una entrega de comidas preparadas y víveres gratuitos en First Ward Park, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Recomendaciones antes de asistir a una cena gracias por Acción de Gracias en Charlotte

Tanto Progreso Hispano News como plataformas locales de eventos, entre ellas Charlotte on the Cheap, recomiendan revisar los enlaces de registro de cada organización y llegar con tiempo.

La mayoría de las entregas tiene cupos limitados o continuará hasta agotar las provisiones.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



