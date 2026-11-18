Un informe de la empresa de finanzas personales WalletHub incluyó a varias ciudades estadounidenses con importantes comunidades inmigrantes entre las cinco localidades con mayor puntuación en su Índice de Vicios de 2026.

El estudio evaluó 182 ciudades del país mediante 37 indicadores relacionados con diferentes comportamientos sociales.

La clasificación tomó en cuenta siete categorías: ira y odio, celos, excesos y vicios, codicia, lujuria, vanidad y pereza. Entre los aspectos analizados figuran los delitos violentos, los robos, el consumo excesivo de alcohol, los hábitos de ejercicio y la cantidad de establecimientos de entretenimiento para adultos.

Las ciudades que encabezan el ranking

Houston, Texas, y Atlanta, Georgia, aparecen entre las cinco primeras localidades del informe. La clasificación general quedó encabezada por Las Vegas, seguida de Houston, Los Ángeles, Filadelfia y Atlanta, respectivamente.

La ciudad de Georgia consiguió el quinto puesto general, con una puntuación de 52,82. Sus posiciones más altas correspondieron a lujuria, donde ocupó el segundo lugar, y celos, con el tercero. También alcanzó el noveno puesto en vanidad y el decimotercero en ira y odio.

En otras categorías, Atlanta registró posiciones más bajas: ocupó el puesto 140 en excesos y vicios, el 172 en codicia y el 75 en pereza. Además, empató en el primer lugar por cantidad de establecimientos de entretenimiento para adultos por habitante.

En el extremo opuesto del estudio aparecen cinco ciudades que obtuvieron los resultados más bajos en el Índice de Vicios:

Fremont, California: puesto 182.

Madison, Wisconsin: puesto 181.

Columbia, Maryland: puesto 180.

West Valley City, Utah: puesto 179.

Pearl City, Hawái: puesto 178.

Por su parte, Las Vegas conservó el primer lugar de la clasificación. WalletHub atribuyó parte de este resultado a la concentración de casinos y establecimientos de entretenimiento para adultos, así como a indicadores relacionados con el juego y las denuncias por fraude.

Los interesados pueden revisar los resultados completos de las 182 ciudades en el portal oficial de WalletHub.

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