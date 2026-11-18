La Comisión Federal de Comercio (FTC) distribuye más de $9.8 millones en cheques a 65,022 consumidores afectados por fraudes en servicios de transferencia de dinero de Walmart.

Este reembolso no es generalizado; solo se aplica a quienes realizaron transferencias elegibles entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2024.

Los beneficiarios deben haber utilizado los servicios de transferencia de dinero de Walmart durante ese periodo para recibir el cheque.

Causa

La FTC identificó fallas en el manejo del riesgo de fraude por parte de Walmart, incluyendo una capacitación inadecuada para los empleados y advertencias insuficientes a los clientes sobre posibles estafas.

Esto llevó a la agencia a tomar medidas para compensar a los consumidores que fueron perjudicados por estas deficiencias en el servicio, según detalla Solo Dinero.

Cheque sin recibir

Si no has recibido tu cheque y crees que eres elegible, consulta con Rust Consulting, la entidad encargada de administrar los pagos.

Es importante actuar rápidamente, ya que la FTC establece un plazo de 90 días para cobrar el cheque. Verifica la fecha impresa en el documento para asegurarte de no perder esta oportunidad.

Cuidado con estafas

La FTC también alerta sobre intentos de estafa relacionados con esta distribución de cheques. Los delincuentes pueden hacerse pasar por funcionarios de la FTC para obtener información personal.

Nunca deberías pagar una comisión o compartir datos bancarios para recibir el cheque. La FTC no solicita pagos anticipados, así que verifica la información en su página oficial si recibes mensajes sospechosos.

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