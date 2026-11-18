La Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció la Feria de Empleo Ciencias UCV 2026, una jornada de captación de talento diseñada para impulsar la inserción de estudiantes y jóvenes profesionales en el mercado laboral.

La actividad forma parte de la programación del Mes del Estudiante Universitario 2026 y ofrece a los asistentes la posibilidad de interactuar de forma directa con líderes del sector productivo, conocer las demandas actuales de las organizaciones, establecer redes de contacto profesional y postularse a vacantes o programas de pasantías.

Fecha, lugar y horarios de atención

De acuerdo con la convocatoria publicada por la casa de estudios, el encuentro se llevará a cabo este jueves 19 de noviembre de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana.

El punto de recepción será el lobby del Edificio de los Laboratorios Docentes de la Facultad de Ciencias, ubicado en la Ciudad Universitaria de Caracas.

Las autoridades universitarias recomiendan a los interesados asistir con su síntesis curricular actualizada en formato impreso o digital para agilizar el proceso de entrega ante los reclutadores.

Lista completa de empresas e instituciones participantes

La feria cuenta con la participación de más de 20 organizaciones de los sectores científico, tecnológico, financiero, de telecomunicaciones y de servicios en el país:

Sector público y científico: Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), PDVSA Intevep, Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte), Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y Banco del Tesoro.

Sector privado y tecnológico: KPMG, Movilnet, Bangente, Óptica Caroní, Servolab, InterCare Salud, Serofca (Servicios Radiológicos), Promoting, Silicon Valley, Pink Rides, VoltX Drive y Agrobiotechs.

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