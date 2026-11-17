El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que sus oficinas en el estado Zulia permanecerán cerradas este miércoles 18 de noviembre, debido a la celebración del Día de la Virgen de Chiquinquirá, una de las festividades más importantes de la región.

Por esta razón, las personas que tenían previsto acudir a las sedes para realizar trámites de identificación, pasaportes u otros servicios deberán considerar el cambio en el calendario de atención.

¿Cuándo retomará actividades el Saime?

La institución informó que sus oficinas volverán a recibir usuarios el jueves 19 de noviembre, cuando restablecerán sus operaciones en los horarios habituales.

La interrupción del servicio corresponde únicamente al miércoles, por lo que la atención se normalizará al siguiente día hábil.

¿Qué pasará con las citas programadas?

El Saime también aclaró que quienes tenían una cita asignada para el 18 de noviembre podrán acudir el jueves 19, sin necesidad de ingresar nuevamente al sistema para modificar o solicitar otra fecha.

La medida responde a la celebración religiosa en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona del Zulia. El organismo recomendó considerar la fecha de reapertura para evitar inconvenientes al momento de realizar los trámites.

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