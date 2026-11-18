La comunidad venezolana honra a la Virgen de Chiquinquirá en Houston con cuatro encuentros religiosos hasta el 21 de noviembre en Fulshear, The Woodlands y Katy para mantener viva su devoción fuera de Venezuela.

El medio digital El Venezolano Houston difundió el cronograma oficial a través de su portal web y su cuenta de Instagram @elvenezolanohou.

Los organizadores destacaron el alcance de esta tradición: "Aunque La Chinita es la patrona del Zulia, su fe ha trascendido fronteras para reunirnos sin importar de qué región vengamos".

¿Dónde inicia el recorrido de la Virgen de Chiquinquirá en Houston?

La programación arranca desde este miércoles a las 6:30 p. m. con un rosario al aire libre en el lago de Cross Creek, ubicado en Fulshear.

Para esta jornada inaugural, los organizadores piden a cada asistente llevar tres elementos indispensables: un rosario, una silla y una linterna.

El viernes 20 de noviembre la agenda religiosa duplica su convocatoria con dos celebraciones simultáneas en distintos sectores del área metropolitana.

¿Cuándo sonará la gaita para La Chinita en Houston?

En la iglesia St. Faustina de Fulshear, los fieles rezarán el rosario a las 6:30 p. m. y participarán en la misa solemne a las 7:00 p. m..

Esta ceremonia contará con la Sagrada Réplica, procesión y gaitas, mientras la iglesia St. Simon and Jude de The Woodlands recibirá a los devotos a las 7:30 p. m..

El cierre de las festividades ocurrirá el sábado 21 de noviembre a las 7:00 p. m., cuando la réplica de La Chinita visite la iglesia San Bartolomé en Katy.

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