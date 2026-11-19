El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció este jueves que mañana viernes 20 de noviembre de 2026 efectuará el depósito de la pensión para los adultos mayores inscritos en el sistema de seguridad social.

Según el texto divulgado por el organismo en sus redes sociales, el aporte económico que se acreditará este viernes corresponde al mes de diciembre, dentro del esquema de asignaciones mensuales dirigidas a los pensionados en todo el país.

Los abuelos y abuelas de la patria reciben el monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela.

Recomendaciones para movilizar los fondos

Con el objetivo de agilizar las operaciones y evitar aglomeraciones en las taquillas, la institución exhortó a los beneficiarios a emplear de forma prioritaria los canales digitales y la banca electrónica para consultar sus saldos y disponer del dinero.

Los pensionados pueden verificar el abono directo en las cuentas bancarias registradas ante el IVSS durante la jornada del viernes 20 de noviembre, sin necesidad de acudir de manera presencial a las agencias.

Además, los adultos mayores inscritos en el IVSS y en la Gran Misión 100% Amor Mayor reciben mensualmente el Ingreso Integral de los pensionados.

Este abono se activa de manera progresiva inmediatamente después de que el IVSS hace efectiva la pensión mensual.

Para los adultos mayores que no cotizaron en el Seguro Social pero forman parte del registro de la Gran Misión 100% Amor Mayor, el depósito mensual se asigna directamente en el Monedero Patria.

Los adultos mayores recibirán un pago de 70 dólares a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV); para esta oportunidad se estima que la suma sea de 63,000,00 bolívares.

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