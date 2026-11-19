Para este 20 de noviembre, los pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) esperan el abono del Ingreso Integral.

Este beneficio se ejecuta mensualmente en cumplimiento de las medidas que impulsa el Ejecutivo Nacional en beneficio de los pensionados y pensionadas.

¿Cuál es el monto a cobrar por Ingreso Integral?

El pago del Ingreso Integral a los pensionados del IVSS será por un monto aproximado de 63.350, lo que equivale a casi 70 dólares a tasa del Banco Central de Venezuela.

¿Cómo retirar los fondos?

Acceda o escanee su usuario en la Plataforma Patria.

Verifique la pestaña de «Monedero» para aceptar el Ingreso Integral.

Transfiera los fondos desde el monedero Patria a su cuenta bancaria registrada para hacer uso de su dinero, o mantenga actualizados sus datos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales si presenta problemas con el depósito.

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