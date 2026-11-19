El próximo feriado bancario en Venezuela corresponderá a este lunes 23 de noviembre de 2026 en conmemoración del Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Durante esta jornada, las entidades financieras del país mantendrán cerradas sus agencias y taquillas físicas, por lo que los usuarios deberán prever con antelación las gestiones presenciales que requieran efectuar en sus sucursales.

Operatividad de canales electrónicos y transferencias

A pesar de la suspensión de la atención presencial en agencias, los bancos mantendrán activos sus canales electrónicos habituales, lo que permitirá consultas de saldo, pagos en línea y transferencias dentro de la misma institución financiera.

Las operaciones interbancarias y los pagos mediante pago móvil continuarán disponibles según las normativas de compensación y los límites establecidos por cada entidad para los días feriados bancarios.

Con este cronograma, la banca nacional cumple con las fechas festivas contempladas en el calendario regulatorio de Sudeban para el cierre de noviembre de 2026.

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