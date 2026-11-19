Con la llegada del Día de Acción de Gracias, millones de familias en Estados Unidos buscan formas de ahorrar en la cena tradicional sin renunciar a la calidad.

Para ayudarlas, varias cadenas de supermercados han puesto en marcha programas de lealtad y ofertas por tiempo limitado que permiten obtener gratis el plato principal.

Según los sitios oficiales de promociones de las cadenas —entre ellas, el programa Free Holiday Favorite de ShopRite— y medios especializados en finanzas personales, como Money y Yahoo Noticias, los clientes pueden llevarse un pavo sin costo si alcanzan cierto monto de compra o adquieren productos seleccionados.

Las 10 tiendas de EEUU que ofrecen pavo gratis para la cena de Acción de Gracias

1. WinCo Foods

Condiciones de la oferta: Al gastar al menos 125 dólares en una sola compra, los clientes reciben gratis un pavo Grado

A de Honeysuckle White, Northern Pride o Jennie-O (Butterball queda excluido). La promoción está limitada a un pavo por familia y sujeta a disponibilidad.

Tiendas participantes: WinCo cuenta con 140 sucursales en 10 estados, principalmente en California, Oregón, Washington y Arizona.

2. Albertsons

Requisitos para el canje: Quienes hagan un pedido de supermercado en línea de 150 dólares o más, ya sea para recogerlo o recibirlo a domicilio, obtienen un pavo Signature Select Farms de entre 16 y 20 libras.

Ubicaciones disponibles: Albertsons tiene 360 establecimientos en 16 estados del Medio Oeste y el oeste del país.

3. BJ's Wholesale Club

Mecánica del beneficio: Los socios que gasten al menos 150 dólares en una sola compra, en el club o en línea, reciben un cupón digital para un pavo Butterball fresco o congelado. Pueden comprobar si cumplen los requisitos desde su cuenta de BJs.com.

Cobertura geográfica: BJ's cuenta con más de 210 clubes en 17 estados de la costa este de Estados Unidos.

4. Acme Market

Pasos para reclamarlo: Los clientes que acumulen 300 dólares en compras con su tarjeta de recompensas Acme for U pueden canjear un pavo congelado Signature Select Farms de 10 a 22 libras o una pechuga de pavo congelada de 4 a 7 libras.

No cuentan las compras de alcohol, tabaco, gasolina, medicamentos con receta, licencias de caza o pesca ni tarjetas de regalo.

Sucursales habilitadas: La cadena tiene más de 150 tiendas en Connecticut, Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.

5. Foodtown

Términos de la promoción: Al llegar a 400 dólares en compras, los clientes pueden elegir entre un pavo gratis de 10 a 20 libras, una pechuga de pavo de 4 a 7 libras, una lasaña congelada Stouffer's, un jamón Cook's o una tarjeta de regalo de 10 dólares de la tienda.

Presencia regional: Foodtown opera 73 establecimientos en Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.

6. Giant

Cómo obtenerlo: Los compradores que acumulan 400 puntos en su tarjeta de lealtad pueden canjear un pavo Shady Brook Farms de hasta 20 libras sin pagar de más.

Dónde retirarlo: La oferta está disponible en cualquiera de las 166 tiendas Giant de Pensilvania.

7. ShopRite

Reglas del programa: Según las condiciones oficiales de ShopRite, quienes gastan 400 dólares con su tarjeta de recompensas Price Plus reciben gratis un producto para las fiestas.

Entre las opciones hay pavos frescos o congelados Bowl & Basket, pechugas de pavo Shady Brook Farm, jamones ahumados Cook’s, pollos Empire Kosher para asar o lasañas de verduras Stouffer’s.

Estados incluidos: La promoción está disponible en más de 200 tiendas de Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania. No incluye las sucursales de Maryland.

8. Weis Markets

Cómo obtener el regalo: Los clientes que reúnen 400 puntos con su tarjeta Weis Rewards pueden canjearlos por un pavo congelado, una pechuga de pavo congelada, un jamón ahumado con hueso o una opción vegana de Tofurky.

Tiendas participantes: Weis cuenta con cerca de 200 supermercados en Pensilvania, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, Virginia Occidental y Virginia.

9. H-E-B

Cómo funciona la oferta: Al comprar un jamón de marca propia, ya sea en espiral o sin hueso, los clientes reciben automáticamente un pavo Riverside Grado A gratis de hasta 12 libras.

Disponibilidad: H-E-B tiene más de 340 sucursales en Texas.

10. Hy-Vee

Detalle del incentivo: Al comprar un jamón Hormel Cure 81, los clientes obtienen de regalo un pavo congelado Honeysuckle White o Jennie-O de hasta 12 libras.

Localidades participantes: Hy-Vee administra más de 240 tiendas en ocho estados del Medio Oeste: Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Sur y Wisconsin.

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