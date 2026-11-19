Los residentes inmigrantes de la ciudad de Nueva York ya no tendrán que pedir permiso en sus trabajos ni esperar al lunes para resolver dudas sobre su situación migratoria.

La alcaldía, encabezada por Zohran Mamdani, oficializó este miércoles 18 de noviembre la ampliación de la Línea Directa de Apoyo Legal de Inmigración, un canal gratuito y confidencial que ahora opera los siete días de la semana para los habitantes de los cinco condados, sin importar su estatus legal.

La medida responde a un problema recurrente entre las familias trabajadoras: la imposibilidad de realizar llamadas durante el horario laboral tradicional.

Hasta antes de esta actualización, el servicio municipal cerraba a las 6:00 pm los martes, jueves y viernes, y solo abría el último sábado de cada mes.

Con la nueva estructura, la atención se unifica y se extiende para cubrir la demanda de una comunidad que supera los 3 millones de inmigrantes en la Gran Manzana.

Nuevos horarios y vías de contacto directo

Para recibir orientación inicial sobre políticas migratorias, entender una notificación oficial o pedir referencias hacia organizaciones que brindan representación jurídica sin costo, los interesados cuentan con dos vías telefónicas principales:

Línea directa gratuita: llamar al 1-800-354-0365 .

llamar al . A través del 311: marcar al 311 y pronunciar en inglés las palabras "Immigration Legal" para que el sistema transfiera la llamada al equipo especializado.

A partir de esta expansión, los horarios de atención quedan establecidos de la siguiente manera (hora del Este):

Días de atención Horario de servicio (ET) Lunes a viernes 9:00 am a 8:00 pm Sábados y domingos 9:00 am a 5:00 pm

Más idiomas y atención por WhatsApp

La modernización de la plataforma, administrada por la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA), está respaldada por una partida de casi $1.5 millones asignada dentro del presupuesto municipal para el año fiscal 2027.

Este financiamiento permite contratar más personal y sumar canales digitales para quienes prefieren escribir en lugar de hablar por teléfono.

Entre las novedades operativas destacan:

Canal de WhatsApp: MOIA puso en marcha una vía de atención por mensajería instantánea en inglés y español para agilizar las consultas básicas.

MOIA puso en marcha una vía de atención por mensajería instantánea en para agilizar las consultas básicas. Soporte fuera de horario: se implementa un sistema interactivo de respuesta de voz (IVR) y buzón de mensajes para devolver llamadas a quienes se comuniquen fuera de las franjas de atención.

se implementa un sistema interactivo de respuesta de voz (IVR) y buzón de mensajes para devolver llamadas a quienes se comuniquen fuera de las franjas de atención. Nuevos consejeros multilingües: la agencia incorporará especialistas que hablan árabe, mandarín y criollo haitiano, reforzando la plantilla actual que ya atiende de forma directa en español, inglés, francés, y wolof. Adicionalmente, los operadores disponen de interpretación telefónica inmediata en más de 200 idiomas.

Esta ampliación complementa la campaña informativa de $300.000 lanzada por la ciudad en agosto de 2026 para combatir la desinformación y el temor frente a las políticas federales.

"En un momento en que el gobierno federal está sembrando miedo e intimidación en nuestros vecindarios, Nueva York está respondiendo con apoyo real y tangible", subrayó el alcalde Mamdani durante el anuncio.

Alcance real del servicio (clave para evitar falsas expectativas): la línea de MOIA no ofrece representación legal directa en corte ni agenda citas automáticas con abogados. Su función es brindar asesoría inicial, responder dudas sobre políticas migratorias, hacer un triaje básico del caso y conectar al usuario con organizaciones comunitarias aliadas que sí llevan procesos legales gratuitos. Debido a la alta demanda, la derivación a un socio no garantiza la aceptación inmediata del caso.

Otras líneas oficiales útiles en Nueva York

Consultas generales sobre servicios de la ciudad (MOIA): Si la duda no es estrictamente migratoria (por ejemplo, acceso a escuelas, salud o programas locales), los residentes pueden llamar al 212-788-7654 (lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.) o escribir a AskMOIA@cityhall.nyc.gov.

Si la duda no es estrictamente migratoria (por ejemplo, acceso a escuelas, salud o programas locales), los residentes pueden llamar al (lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.) o escribir a AskMOIA@cityhall.nyc.gov. Línea estatal para nuevos americanos (NYS Office for New Americans): para quienes viven fuera de los cinco condados (como en Long Island o Westchester) o buscan recursos estatales y prevención de fraudes migratorios, el estado de Nueva York dispone del número gratuito 1-800-566-7636.

+ Centros presenciales de apoyo: además del teléfono y WhatsApp, MOIA mantiene activos los Centros de Apoyo Legal de Inmigración ubicados en bibliotecas, escuelas públicas y centros comunitarios de los cinco condados, donde también se ofrece orientación gratuita y confidencial sin importar el estatus migratorio.

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