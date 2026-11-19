El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York (NYC Parks) habilitó el proceso de inscripción para quienes deseen trabajar como salvavidas durante la temporada de verano de 2027.

La oferta laboral incluye una tarifa de $22.71 por hora, además de un bono de capacitación de $908 al completar el entrenamiento, con vacantes disponibles tanto en playas como en más de 50 piscinas públicas al aire libre de la Gran Manzana.

Las pruebas de selección comienzan el 1 de diciembre de 2026 y se extenderán de forma continua hasta febrero de 2027.

El anuncio oficial fue realizado por la comisionada de NYC Parks, Tricia Shimamura, quien destacó el valor formativo de la convocatoria más allá del ingreso económico:

“Es mucho más que un simple empleo de verano: es una experiencia que te fortalece y te ayuda a desarrollar habilidades fundamentales que durarán toda la vida”.

+ Bono de retención anual: los salvavidas que regresen a trabajar en veranos posteriores son elegibles para un bono de retención de $1.000 anuales.

Balance de la temporada 2026: en el comunicado, la comisionada Shimamura destacó que durante el verano de 2026 más de 1.100 salvavidas resguardaron a más de 16 millones de visitantes en las playas y piscinas de la ciudad.

Requisitos indispensables para postularse

Antes de agendar una cita en las piscinas cubiertas de los centros recreativos y escuelas públicas de los cinco condados, los aspirantes deben cumplir con tres filtros obligatorios:

Edad mínima: tener al menos 16 años cumplidos antes del 24 de julio de 2027.

tener al menos 16 años cumplidos antes del 24 de julio de 2027. Agudeza visual sin lentes: alcanzar una visión mínima de 20/30 en un ojo y 20/40 en el otro. No está permitido utilizar gafas ni lentes de contacto durante el examen médico de la vista.

alcanzar una visión mínima de 20/30 en un ojo y 20/40 en el otro. No está permitido utilizar gafas ni lentes de contacto durante el examen médico de la vista. Capacidad de natación: nadar 50 yardas en un tiempo máximo de 45 segundos o menos, demostrando una técnica adecuada.

Recomendaciones prácticas para el día del examen: llevar traje de baño adecuado (no se permiten pantalones cortos de calle), gorro de natación, gafas de natación (goggles), toalla y candado para los casilleros de los centros recreativos, además de llegar al menos 20 minutos antes para el registro y el examen visual.

Cómo funciona el entrenamiento gratuito y la contratación

Quienes superen el examen de la vista y la prueba inicial en el agua ingresarán al programa de capacitación de NYC Parks.

Esta fase consiste en 16 sesiones diseñadas para perfeccionar el nado, enseñar técnicas de rescate acuático y certificar a los participantes en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Durante todo el proceso de formación, los candidatos reciben acceso gratuito a cualquiera de las piscinas cubiertas de NYC Parks para entrenar por su cuenta antes de presentar la evaluación final de natación que otorga la certificación oficial.

Una vez certificados, los nuevos socorristas pueden recibir ofertas de empleo a tiempo completo -con jornadas de seis días a la semana- en destinos emblemáticos como la costa de Rockaway, Coney Island y las piscinas exteriores de los cinco distritos.

El calendario operativo de la temporada arranca el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) para las playas y a finales de junio para las piscinas al aire libre.

Pasos para inscribirse en las pruebas

Ingresar al portal oficial de empleo de NYC Parks en la sección dedicada a salvavidas (nycgovparks.org/opportunities/jobs/lifeguards). Revisar las fechas y sedes disponibles en los cinco condados (el sistema actualiza los horarios progresivamente hasta febrero de 2027). Seleccionar el centro recreativo o piscina escolar más cercana y completar el registro en línea para la evaluación inicial.

Dato clave de servicio para la audiencia hispana (autorización de empleo): para ser contratado formalmente por una agencia municipal como NYC Parks (empleo público de la ciudad de Nueva York), el postulante debe contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos (ciudadanía, residencia permanente, DACA, TPS o permiso de trabajo vigente) y presentar documentación válida para el formulario I-9 al momento de la contratación.

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