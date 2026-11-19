El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) reanudaron sus vuelos el miércoles 18 de noviembre de 2026 tras las pausas temporales que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó por el mal tiempo en el sur de Florida. Las lluvias intensas, las tormentas eléctricas, las inundaciones en distintas zonas y la baja visibilidad alteraron las operaciones aéreas y terrestres de la región, aunque ambas terminales volvieron a permitir despegues y aterrizajes durante la mañana.

Cierre por condiciones meteorológicas



En Fort Lauderdale, la FAA impuso la pausa en tierra a las 08:31 a.m. hora del este debido a las tormentas eléctricas y la actividad convectiva sobre el aeropuerto, y levantó la medida a las 09:33 a.m. tras una hora y dos minutos de restricción. Durante ese lapso, el control aéreo retuvo salidas desde siete centros de control de tráfico aéreo, entre ellos los de Atlanta, Washington y Jacksonville. Los vuelos retenidos en origen incluyeron conexiones desde Atlanta, Baltimore, Miami y Nueva Orleans, mientras que decenas de aviones permanecieron en el aire en ruta hacia Fort Lauderdale con origen en ciudades como Newark, Detroit, Nueva York, Atlanta, Nashville, Boston, Baltimore y Cleveland.

Aerolíneas involucradas



Entre las aerolíneas con operaciones programadas en Fort Lauderdale durante esa ventana y la hora posterior figuraron JetBlue, Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant Air, Avianca, Azul y Breeze Airways. Algunos vuelos de JetBlue, Delta, United y American registraron demoras promedio y máximas de hasta casi dos horas, mientras los equipos reprogramaron salidas y llegadas tras el levantamiento del freno.

Restricción de la FAA



En Miami, la baja visibilidad en el entorno del aeropuerto motivó la restricción de la FAA durante la mañana del miércoles, con un horario previsto hasta las 10:15 a.m. hora del este. Tras el levantamiento de la medida poco después de las 10:00 a.m., el aeropuerto inició la reanudación progresiva de sus actividades aéreas, según informó El Nuevo Herald. La restricción afectó a vuelos que partían hacia Miami desde distintas regiones del control aéreo estadounidense y generó preocupación entre viajeros por posibles demoras, conexiones perdidas y cambios de itinerario.

Palm Beach



La jornada de mal tiempo también alcanzó al Aeropuerto Internacional de Palm Beach (PBI), donde la FAA aplicó una pausa en tierra entre la 01:51 p.m. y las 03:00 p.m. hora del este por tormentas eléctricas y congestión aérea. Durante esa ventana quedaron detenidas en origen las salidas con destino a Palm Beach procedentes de centros de control como Atlanta, Jacksonville y Miami, hasta que las autoridades aeronáuticas autorizaron el regreso progresivo de las llegadas después de las 03:00 p.m. Este episodio ocurrió pocos días después de la pausa nacional del 13 de noviembre por una falla de telecomunicaciones y en vísperas del incremento de viajes por el Día de Acción de Gracias.

Revisión del vuelo



En tierra, las autoridades del condado de Broward declararon el estado de emergencia local a partir de las 07:00 a.m., cerraron las escuelas públicas del condado por el día y reportaron inundaciones en accesos al aeropuerto y tramos de la interestatal 95 y la Florida's Turnpike. Por esa razón, los aeropuertos y las aerolíneas pidieron a los pasajeros que revisen el estado de sus vuelos y salgan con tiempo adicional ante posibles demoras residuales y complicaciones viales.

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