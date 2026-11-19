Un total de 384 venezolanos deportados desde Estados Unidos (EEUU) arribaron durante este miércoles 18 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial del Gobierno nacional, los conacionales aterrizaron en la Base Aérea Libertador, ubicada en el estado Aragua.

Cada repatriado es verificado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para garantizar el derecho a la identidad.

Estos traslados forman parte del acuerdo migratorio pactado entre Venezuela y EEUU a inicios de 2025, en el marco de la política de deportaciones ejecutada por Washington.

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

Con esta operación, la Base Aérea Libertador en Aragua se suma al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el litoral central, y al terminal aéreo de Barcelona, en Anzoátegui, como puntos habilitados para recibir estas aeronaves.

Tras el aterrizaje de este grupo de 384 personas, el mecanismo bilateral alcanza un balance acumulado de 189 vuelos ejecutados desde su reactivación.

Se debe recordar que la logística del retorno opera a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, iniciativa creada en 2018 para facilitar el regreso de ciudadanos sin recursos económicos para costear el viaje.

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