El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 19 de noviembre de 2026 predominará un ambiente caluroso con cielo poco nublado y áreas despejadas en gran parte del territorio venezolano, impulsado por la estabilidad atmosférica reinante.

De acuerdo con su boletín meteorológico, las altas temperaturas marcarán la pauta durante toda la jornada.

Termómetros suben hasta los 38 °C en Venezuela este jueves

Durante la mañana, habrá cielo poco nublado en la mayor parte del territorio nacional, exceptuando el Delta Amacuro, el este de Sucre y Falcón, el norte de Amazonas y el lago de Maracaibo, donde mantos nubosos estarán acompañados de lluvias dispersas.

En horas de la tarde y la noche, continuarán condiciones atmosféricas estables, prevaleciendo cielo parcialmente nublado alternando con zonas despejadas, sin descartar algunas precipitaciones en Sucre, Delta Amacuro, oeste de Bolívar, Amazonas, Mérida y Zulia.

Mientras que sobre la Gran Caracas, se espera nubosidad parcial y áreas despejadas durante la mayor parte del periodo, con algunas lloviznas en zonas de montaña, especialmente al final del día.

Los termómetros en la Gran Caracas oscilarán entre una mínima de 21 °C y una máxima que alcanzará los 36 °C en el estado La Guaira.

Asimismo, el reporte regional ubica a Caracas y Maracay con temperaturas máximas de 35 °C, mientras que Los Teques registrará valores entre 18 °C y 30 °C.

Según la tabla de temperaturas extremas del Inameh para este jueves, los registros térmicos más elevados del país se sentirán de 38 °C: Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ayacucho, Ciudad Bolívar, Guayana Esequiba e Isla de Aves.

Entre 36 °C y 37 °C: Barcelona 37 °C, Coro 37 °C, San Felipe 36 °C y Los Roques 36 °C.

De igual modo, entre 32 °C y 35 °C, Caracas, La Guaira, Maracay, Maturín y Tucupita 35 °C; Valencia, La Asunción, San Juan de los Morros, Guanare y La Orchila 34 °C; Cumaná y San Carlos 33 °C; Barinas y San Fernando 32 °C.

Mérida marcará una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C, mientras que San Cristóbal y Valera oscilarán entre 18 °C y 28 °C.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube