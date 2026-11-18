La Plataforma Patria liberó en las últimas horas un bono correspondiente a un ajuste de 647.89 % en su valor, dirigido a un importante sector de la población registrado en el sistema de protección social.

Se trata del pago de las becas universitarias de noviembre de 2026, cuya acreditación fue confirmada por la Dirección de Políticas Estudiantiles de la Universidad Politécnica Territorial de Valencia (UPTVALENCIA) y abarca a cursantes de distintas casas de estudios de educación superior en todo el territorio nacional.

Monto oficial en bolívares, incremento porcentual y equivalente a tasa BCV

De acuerdo con el reporte institucional, la asignación quedó fijada en la cantidad de 36.600,00 bolívares.

Al calcular esta cifra con base en el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para la jornada del martes 17 de noviembre (ubicado en 915.7476 bolívares por unidad), el beneficio equivale a 39.97 dólares.

Este nuevo abono deja atrás el monto previo otorgado a mediados de octubre, cuando se entregó la suma de 4.893.80 bolívares bajo el esquema anterior.

La diferencia neta de 31.706.20 bolívares traduce un alza de 647.89 % y representa un respaldo económico actualizado para garantizar la permanencia estudiantil en las aulas.

Los fondos son depositados de manera progresiva y directa en los monederos digitales de los beneficiarios.

Quienes resulten favorecidos reciben la notificación oficial mediante un mensaje de texto emitido por el número corto 3532 o a través de la aplicación veMonedero.

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