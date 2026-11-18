Durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre, el Sistema Patria inició la entrega de un bono que corresponde a los programas sociales de su plataforma.

Los beneficiarios y beneficiarias reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Sistema Patria inicia pago de bono por más de Bs 5.000

Según el reporte de canales aliados a la plataforma digital, se trata del Bono Movimiento Social Somos Venezuela, dirigido a los integrantes de esta red de protección social en todo el territorio nacional.

A través de sus redes sociales, la cuenta del Canal Patria Digital informó que los beneficiarios reciben el pago de 5.006,00 bolívares.

Para cobrar esta bonificación, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

- Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria.

- Hacer clic en el monedero y después seleccionar la opción “retiro de fondos”.

- El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos.

- Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.

Números oficiales de consulta

El sistema utiliza mensajería de texto para mantener informados a los usuarios. Es importante reconocer los números oficiales para evitar estafas:

3532: Es el número por donde recibirás las notificaciones de bonos y sirve para hacer consultas generales sobre el servicio.

67373: Úsalo para saber cuánto dinero tienes disponible (enviando la palabra "SALDO") o consultar transferencias y pagos de servicios.

3777: Este contacto funciona específicamente para consultar la asignación de litros en el monedero de gasolina subsidiada.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube