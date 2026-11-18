La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró dos sismos durante la noche de este martes 17 de noviembre de 2026 en el estado Sucre, al oriente del país. Ambos eventos ocurrieron en un lapso inferior a las dos horas y tuvieron sus epicentros en las cercanías de las poblaciones costeras de Güiria e Irapa.

De acuerdo con el primer boletín de Funvisis, el movimiento inicial se produjo a las 8:09 de la noche (20:09 HLV) y alcanzó una magnitud de 3.2.

El epicentro se localizó a 55 kilómetros al norte de Güiria y a 67 kilómetros al noreste de Irapa, con una profundidad de 15.6 kilómetros.

Segundo movimiento de mayor intensidad

Casi dos horas después, a las 10:02 de la noche (22:02 HLV), los instrumentos de monitoreo detectaron una segunda sacudida en la misma zona oriental, esta vez con una magnitud de 3.5.

Según el reporte oficial, este segundo evento tuvo lugar a 9 kilómetros al noreste de Irapa y a 25 kilómetros al oeste de Güiria, a una profundidad de 26.6 kilómetros.

Hasta el momento, los organismos de protección civil y gestión de riesgos no reportan afectaciones estructurales ni víctimas tras la secuencia sísmica.

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