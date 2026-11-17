El estado La Guaira alcanza una operatividad comercial del 64,5 % tras el impacto del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, según informó este martes el gobernador, Alejandro Terán.

Durante una entrevista concedida al programa radial Derecho de Palabra, la autoridad regional detalló que la entidad registra además una recuperación del 68,2 % en los puestos de trabajo, acompañada por la paulatina normalización de los servicios básicos y un repunte en la conectividad aérea y portuaria, de acuerdo con un reporte difundido por la agencia EFE.

El saldo de la emergencia y la infraestructura

El doble movimiento telúrico que sacudió el norte de Venezuela dejó un trágico saldo oficial de al menos 6.509 personas fallecidas, además de 14.239 viviendas con daños moderados y 11.001 con afectaciones graves.

La destrucción alcanzó a comercios, hoteles, hospitales, escuelas, centros comerciales, iglesias, industrias, carreteras, puentes y al principal terminal aéreo internacional del país, ubicado en Maiquetía.

Como parte de los esfuerzos de reactivación, el aeropuerto que sirve a Caracas reinició sus operaciones el 1 de septiembre utilizando terminales temporales, luego de que su infraestructura principal sufriera graves daños por los sismos. Por su parte, el Ejecutivo nacional indicó el pasado 24 de septiembre que las actividades en el puerto de La Guaira se encuentran restablecidas en casi su totalidad.

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