La relación diplomática entre Caracas y Lisboa inicia una etapa de renovación institucional tras el acto protocolar en el Palacio de Belém, sede oficial de la presidencia de la República Portuguesa. En una ceremonia solemne con honores militares y escolta de caballería, el diplomático Juan Carlos Fernandes Juárez entrega sus Cartas Credenciales al jefe de Estado portugués, António José Seguro, quien ejerce la presidencia de esa nación europea desde marzo de 2026.

Cargo aprobado



Este encuentro oficializa el comienzo de la gestión de Fernandes Juárez como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Portugal. La Asamblea Nacional venezolana aprueba su designación el pasado 6 de octubre de 2026, tras una trayectoria previa en el servicio exterior donde el funcionario lidera la representación diplomática del país en Mozambique.

Origen familiar



A sus 39 años de edad, Fernandes Juárez marca un hito al convertirse en el primer ciudadano luso-venezolano en ocupar la jefatura de la misión diplomática de Venezuela en territorio portugués. Su origen familiar, como hijo de un ciudadano portugués, aporta un conocimiento directo de la idiosincrasia y los vínculos afectivos que conectan a ambas sociedades.

Relaciones diplomáticas entre Venezuela y Portugal



Durante la audiencia privada posterior a la entrega de documentos, ambos representantes ratifican la voluntad política de mantener canales abiertos de diálogo, entendimiento y cooperación mutua. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela destaca que esta acreditación fortalece los profundos lazos históricos y culturales que unen a Caracas y Lisboa desde el establecimiento formal de sus relaciones en el año 1913.



En la misma jornada protocolar en Lisboa, el presidente António José Seguro recibe también las credenciales de los nuevos embajadores de Moldavia, Sergiu Gurduza, y de Chipre, Antonios Theocharous, junto a la embajadora no residente de Jamaica, Diedre Nichole Mills. Con este paso formal, la embajada venezolana en Lisboa proyecta una agenda de trabajo enfocada en el bienestar de las comunidades residentes en ambos países y el impulso de proyectos conjuntos.

Foto: La Radio del Sur

Visita nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube