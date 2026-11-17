El Ejecutivo Nacional oficializó el Reglamento de la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) mediante el Decreto N.º 5.458, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.089 con fecha 2 de noviembre de 2026.

El instrumento legal, diseñado tras mesas de trabajo impulsadas por madres y legisladoras, establece directrices de obligatorio cumplimiento para entes públicos y privados, al tiempo que exige que todos los programas sociales gubernamentales incorporen espacios y mecanismos de máxima atención e interés para este sector de la población.

Prohibición de informes anuales en escuelas y educación diferenciada

En materia educativa, el artículo 10 del reglamento prohíbe expresamente a todas las instituciones públicas y privadas exigir un informe anual de diagnóstico como requisito para el ingreso o la prosecución escolar.

Los planteles solo podrán solicitar evaluaciones integrales en seis etapas clave de la vida: entre los 0 y 3 años, a los 6, a los 8, a los 12, a los 21 y a los 26 años de edad.

Asimismo, las escuelas y universidades deben aplicar un enfoque educativo diferenciado e individualizado, con adecuaciones curriculares, entornos de autorregulación y sistemas de comunicación alternativa y aumentativa.

Apoyo económico para cuidadores y unidades de atención

El artículo 3 clasifica el trastorno en tres niveles de apoyo y estipula que, para las personas con Nivel 3 (apoyo muy sustancial) que presentan una dependencia significativa, el Estado establece protecciones especiales que incluyen una asignación económica para los cuidadores que no pueden trabajar por dedicarse de forma exclusiva a su cuidado.

Por su parte, el Sistema Público Nacional de Salud deberá crear al menos una Unidad de Atención Integral multidisciplinaria en cada estado del país, con programas de apoyo psicológico y capacitación técnica para madres, padres y familiares.

Seguros médicos, alimentación, empleo y transporte

El reglamento introduce además disposiciones específicas en áreas cotidianas para garantizar la inclusión social:

Seguros y cajas de ahorro : Queda prohibido rechazar pólizas, imponer recargos arbitrarios o establecer plazos de espera injustificados a personas con diagnóstico de autismo.

Alimentación especializada : El Ministerio de Alimentación y el Instituto Nacional de Nutrición (INN) establecerán convenios para garantizar precios preferenciales en productos libres de gluten o caseína.

Derecho al trabajo : Los empleadores públicos y privados deben adaptar sus procesos de selección y entornos laborales (iluminación, control de ruido y tutores laborales), además de proteger la estabilidad laboral.

Transporte y seguridad ciudadana: Las unidades y terminales de transporte incorporarán señalética con pictogramas y trato preferencial, mientras los cuerpos policiales, bomberos y Protección Civil recibirán formación obligatoria para atender crisis sensoriales sin aplicar contención física riesgosa.

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