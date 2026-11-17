La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó dos sismos durante la mañana de este martes 17 de noviembre de 2026 en la región centro-norte del país, con una diferencia de apenas 18 minutos entre ambos eventos.

De acuerdo con los boletines preliminares publicados por el Servicio Sismológico Venezolano, el primer movimiento telúrico ocurrió a las 08:04 hora legal de Venezuela (HLV) y tuvo una magnitud de 2.6.

El epicentro de este primer evento se localizó a 40 kilómetros al noreste de Cabo Codera, estado Miranda, y a 49 kilómetros al suroeste de Isla La Tortuga, con una profundidad superficial de 5.0 kilómetros y coordenadas de 10.71° de latitud norte y 65.72° de longitud oeste.

Segundo temblor registrado en Aragua

Minutos más tarde, a las 08:22 hora de Venezuela (HLV), los sismógrafos de Funvisis detectaron un segundo movimiento telúrico de magnitud 2.5 (Mw) en el estado Aragua.

Según el reporte técnico, el epicentro se ubicó a 7 kilómetros al sur de La Victoria y a 29 kilómetros al norte de San Juan de los Morros, estado Guárico, con una profundidad de 11.0 kilómetros, en las coordenadas 10.17° de latitud norte y 67.32° de longitud oeste.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y los cuerpos de gestión de riesgo no reportan daños materiales ni personas afectadas tras ambos eventos sísmicos.

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