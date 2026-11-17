El abogado y exdiputado Juan Carlos Caldera, dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), considera que Venezuela puede celebrar elecciones presidenciales durante el tercer trimestre de 2027, siempre y cuando se cumpla una ruta institucional que incluya la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la actualización integral del Registro Electoral.

Durante una entrevista concedida al espacio “La Conversa” de la multiplataforma 2001, el dirigente opositor defendió una propuesta organizada en seis etapas que, según afirma, busca transformar los actuales procesos de negociación política en objetivos verificables y con fechas concretas.

"Sí es posible hacer la elección en 2027. Lo que nos corresponde es trabajar para que existan las condiciones que permitan concretarla", sostiene.

Nuevo TSJ: la primera prueba de fuego

La primera fase de la propuesta presentada por Primero Justicia se desarrollaría entre noviembre y diciembre de 2026 y contempla la designación de los 32 nuevos magistrados del TSJ, además de reformas a las leyes que regulan el sistema electoral venezolano

A juicio de Caldera, la conformación del máximo tribunal es una señal determinante para medir el alcance real de las negociaciones.

"El nuevo TSJ será la primera prueba de fuego de este proceso de negociación", afirma el dirigente, quien insiste en la necesidad de garantizar independencia judicial y autonomía institucional.

Asimismo, considera necesario reformar la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley Orgánica del Poder Electoral antes de avanzar hacia una renovación del árbitro comicial.

La ruta electoral hacia 2027

De acuerdo con el cronograma expuesto por el dirigente opositor, durante enero y febrero de 2027 deberían nombrarse nuevas autoridades del CNE, mientras que marzo estaría destinado a la reorganización interna del organismo.

La cuarta etapa contempla una declaratoria de falta absoluta acompañada por un régimen transitorio que regule el ejercicio del poder hasta la juramentación del nuevo mandatario. Según Caldera, este mecanismo sería particularmente importante si la actual vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, terminara convirtiéndose en candidata presidencial del oficialismo.

Posteriormente, el proceso avanzaría hacia la convocatoria formal de la elección y la actualización del padrón electoral. Finalmente, los comicios podrían celebrarse en una ventana comprendida entre el 15 de agosto y el 26 de septiembre de 2027.

Auditoría electoral para atender a 10 millones de venezolanos

Uno de los puntos que el dirigente considera prioritarios es la revisión del Registro Electoral.

Caldera recuerda que la última auditoría internacional al padrón se realizó en 2006 con participación de Capel y sostiene que actualmente cerca de diez millones de venezolanos requieren algún tipo de actualización de datos.

Entre ellos menciona a unos tres millones de ciudadanos que cambiaron de residencia dentro del país a raíz de la crisis económica, inseguridad y deterioro de los servicios públicos. También incluye a millones de venezolanos radicados en el exterior que permanecen inscritos en antiguos centros de votación, así como a los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad durante los últimos años

El dirigente plantea combinar auditorías internacionales con mecanismos tecnológicos que permitan actualizar la información electoral dentro y fuera de Venezuela.

Negociación política y unidad opositora

Consultado sobre las críticas hacia la mesa de diálogo, Caldera defendió el papel desempeñado por la representación opositora en las conversaciones políticas.

Sostiene que Dinorah Figuera y los demás negociadores no participan en nombre de Primero Justicia, sino como representantes institucionales de la Asamblea Nacional electa en 2015.

También descartó contradicciones con el liderazgo de María Corina Machado y sostuvo que las distintas fuerzas democráticas persiguen objetivos comunes relacionados con la celebración de elecciones competitivas.

Presos políticos, Ley contra el Odio e inhabilitaciones

A juicio del dirigente opositor, la transición democrática requiere avances concretos en materia de derechos políticos y libertades públicas.

Por ello exige la liberación de aproximadamente 400 presos políticos y cuestiona que la denominada Ley de Amnistía haya servido para retrasar excarcelaciones en lugar de acelerarlas.

También reclama la derogación de la Ley contra el Odio.

"El odio no se puede reformar. El odio hay que derogarlo", afirma.

De igual manera, pide que cesen las intervenciones judiciales sobre organizaciones como Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular y el Partido Comunista, además de permitir la legalización de Vente Venezuela.

Finalmente, plantea la eliminación del artículo 105 de la Ley de la Contraloría General de la República para acabar con las inhabilitaciones administrativas que afectan a dirigentes políticos de oposición. Incluso asegura haber sido sancionado un día después de manifestar públicamente su respaldo a la candidatura de Edmundo González Urrutia.

A modo de conclusión, Caldera asegura que Venezuela enfrenta una oportunidad inédita para avanzar hacia la reinstitucionalización y recuperar la confianza ciudadana mediante elecciones con reglas claras y garantías para todos los actores políticos.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube