Durante la temporada navideña las agencias de viajes ofrecen full day. Los destinos más solicitados por los caraqueños son Morrocoy, La Ciénaga, Colonia Tovar, Mochima. Los planes son todo incluido.

Los caraqueños realizan viajes cortos o full day durante la temporada navideña, tanto a destinos playeros como de montaña.

La dueña de Escápate Tours, Lesmary Hernández, indicó que cuenta con planes full day hasta la segunda semana enero de 2027.

La agencia ofrece el full day Cinco Vecinos, son cinco lugares, playa Colorada, islotes del Gato y el Ratón, playa Piscina, isla Arapo y Ruta de los Delfines.

“Los turistas pueden lanzarse al agua y disfrutar de las aguas turquesa”, dijo Lersmary Hernández, dueña de la agencia.

El paquete de full day cuesta $ 65 por persona e incluye desayuno, almuerzo con bebida, hidratación, merienda y brindis grupal. “La gente ya está reservando”.

El full day hacia Morrocoy, cayo Boca Seca, vale $ 60 por persona, incluye traslado desde Caracas, desayuno, almuerzo y merienda.

Nuevo full day para temporada navideña

El plan nuevo es un paseo a la Hacienda Ron Santa Teresa, cuesta $ 60 por persona, sin comida. Incluye traslado, seis paradas por la ruta Santa Teresa y tres tragos de la marca.

Comentó que se reserva con $ 20 y el resto al abordar la unidad.

La directora de Chalana Tours, Alejandra Ramírez, señaló que los destinos de full day más solicitados para la temporada navideña son la Colonia Tovar, Mochima y La Ciénaga.

“Full day nocturno” hacia La Colonia Tovar

El paseo a la Colonia Tovar o full day es una Ruta Nocturna Navideña todos los viernes, o sábados o domingos de diciembre que inicia a las 4:00 pm con retorno a las 11:00 pm.

El plan básico cuesta $ 26 por persona e incluye traslado y vuelta en jeep 4x4, recorrido por Chocolatico, Casita del Árbol, fábrica de cervezas y plaza Bolívar.

Foto: Cortesía

El plan Full cuesta $ 37 por persona y consta del recorrido anteriormente descrito, más cena con plato navideño (hallaca, pan de jamón, ensalada, pernil o asado negro, refresco y postre). Los métodos de pago son pago móvil o transferencia Banesco, zelle, zinli, Binance.

“Se puede reservar con $ 10 por persona y el resto pagarlo en cuotas quincenales hasta el mismo día del viaje”, dijo.

Los full day se pueden reservar con una inicial

La agencia ofrece para el sábado 05 de diciembre un full day hacia Isla de Plata, en Mochima, más ruta a los Delfines; en Guanta, estado Anzoátegui.

La salida es el viernes 04 de diciembre a las 10:00 pm y retorno el sábado 05 de diciembre a las 3:00 pm.

El paquete por persona incluye traslado en unidades con aire acondicionado, traslado en lancha ida y vuelta por 10 minutos, cóctel de bienvenida. Es un todo incluido, desayuno con dos empanadas de cazón o pollo, café y una bebida; almuerzo playero con pescado o pollo con tostones y ensalada y una bebida; hidratación y kit recreativo de uso común.

Búsqueda de los delfines por 30 minutos. La tarifa por persona sin comidas es de $ 48, y todo incluido $ 59.

Otro full day muy solicitado es hacia La Ciénaga el domingo 20 de diciembre, ubicado en Ocumare de la Costa, estado Aragua.

El paseo saldrá el 19 de diciembre desde la estación del metro Parque Miranda a las 10:00 pm. Incluye traslados en unidades con aire acondicionado, traslados en lancha, desayuno, almuerzo playero, hidratación. Cóctel de bienvenida y paseo a la Piscina natural. Cuesta $ 44 por persona sin comidas, y $ 56 con comidas.

“Se puede reservar con 20 % de inicial y el resto en cuotas quincenales hasta el mismo día del viaje”, afirmó Ramírez.

El director de Full Day Aventuras, Devinson Ramos, indicó que loa agencia tiene planes full day para la temporada navideña.

El full day hacia Cayo Sombrero en Morrocoy, todo incluido, cuesta $ 55 por persona, igualmente hacia La Ciénaga. “Hay precios más accesibles para que la gente puede llevar su comida, así, el full day hacia Cayo Sombrero y Bajo Los Juanes vale $ 35 por persona, hacia La Ciénaga cuesta $ 30.

Otro full day muy solicitado es hacia La Colonia Tovar. En el Plan Básico, los turistas se quedan en el pueblo, lo recorren y hacen compras. En el Plan Full se monta en el jeep y recorren cinco lugares: La Ballesta, Casita del Árbol, primera cervecería, jardín de las Hortensias, Mi Casita. La agencia trabaja con Cashea, la inicial es de 40 %.

“Incluye las comidas. En El Chocolate les dan fresas con crema. Luego del recorrido, nos unimos con los que están en el pueblo y vamos a almorzar a El Junquito hasta las 3:00 pm, el retorno a Caracas es a las 5:00 pm.

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