El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 17 de noviembre habrá lluvias en varias regiones y máximas de 38 °C.

A través de sus redes sociales, el Inameh compartió su boletín meteorológico para las próximas horas en Venezuela.

¿Dónde lloverá este martes según el Inameh?

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, durante la mañana predominan condiciones meteorológicas estables; no obstante, se estima desarrollo nuboso productor de lluvias o lloviznas en zonas al este de Falcón, norte de Yaracuy, oeste de Trujillo y lago de Maracaibo.

En horas de la tarde y la noche se mantendrá cielo de parcialmente nublado a fragmentado; sin embargo, se prevén precipitaciones de intensidad variable en Delta Amacuro, los Andes y Zulia, sin descartar lluvias o lloviznas de corta duración en zonas montañosas de la región centro-norte costera.

Para la Gran Caracas, el Inameh estima nubosidad de parcial a fragmentada con algunas lloviznas en zonas montañosas del estado Miranda.

Al mediodía y durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la cobertura nubosa, con probables precipitaciones dispersas y de corta duración.

Además, reveló que las temperaturas máximas alcanzarán los 38 °C en Barquisimeto, Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar, mientras que en Barcelona, Coro, Maracaibo y Guayana Esequiba llegarán a 37 °C. En Caracas y La Guaira la máxima oscilará entre 34 °C y 35 °C.

Asimismo, las mínimas hasta los 7 °C en Mérida, 18 °C en Los Teques, San Cristóbal, y 20 °C en Caracas, La Guaira y Valera.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube