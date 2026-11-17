La Asamblea Nacional (AN) tiene previsto desarrollar este martes 17 de noviembre una sesión ordinaria con cuatro asuntos en su agenda legislativa.

Uno de los puntos será la solicitud de autorización para la ausencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este asunto forma parte de las propuestas que los diputados deberán considerar durante la jornada parlamentaria.

Los parlamentarios también iniciarán la primera discusión del Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026. La propuesta será sometida a evaluación en esta etapa del procedimiento legislativo.

Otro de los asuntos previstos será la segunda discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, instrumento relacionado con la protección de los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes del sector audiovisual.

Además, la plenaria abordará por primera vez el Proyecto de Ley Aprobatoria del Protocolo Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, vinculado con la cooperación internacional para combatir este tipo de delitos.

Estos son los puntos de la agenda:

- Considerar la solicitud de autorización para la ausencia de la Dra. Delcy Rodríguez Gómez, Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, fuera del territorio nacional.



- Primera discusión del Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026.



- Segunda discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Beijing Sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.



- Primera discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Protocolo Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves.

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