El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este miércoles 18 de noviembre de 2026 predominan condiciones meteorológicas estables, con cielo de parcialmente nublado a despejado en la mayor parte de Venezuela y un marcado ascenso en las temperaturas diurnas.

Durante la mañana predominan condiciones meteorológicas estables, con cielo de parcialmente nublado a despejado; no obstante, se estima desarrollo nuboso productor de lluvias o lloviznas en zonas del lago de Maracaibo.

En horas de la tarde y la noche se mantendrá cielo de parcialmente nublado a fragmentado; sin embargo, se prevé la formación de mantos nubosos que generarán precipitaciones de intensidad variable en Delta Amacuro, Mérida y Zulia.

Para la Gran Caracas, el Inameh indicó que se prevé nubosidad de parcial a fragmentada con algunas lloviznas en zonas montañosas del estado Miranda.

El resto del periodo se mantiene con nubosidad fragmentada e intervalos parcialmente nublados.

Respecto a los registros térmicos del Inameh, el calor alcanzará topes de 38 °C en ciudades como Barquisimeto, Puerto Ayacucho y la Guayana Esequiba.

Otras localidades como Maracaibo, Coro, Barcelona e Isla de Aves marcarán 37 °C, mientras que Caracas y La Guaira oscilarán entre los 34 °C y 35 °C.

El descenso térmico más pronunciado se ubicará en Mérida con 7 °C, seguida por Los Teques y San Cristóbal con registros de 18 °C.

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