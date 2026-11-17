El proceso para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) registra hasta el momento 1.190 solicitudes para ocupar diferentes cargos dentro del Poder Judicial.

El diputado Pablo Pérez informó que la recepción de documentos finalizará mañana miércoles 18 de noviembre, fecha que marca el cierre de la convocatoria.

De acuerdo con el balance presentado, la mayor cantidad de solicitudes corresponde a quienes aspiran a convertirse en magistrados del máximo tribunal. También figuran candidatos para la Inspectoría General de Tribunales y la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Así se distribuyen las postulaciones

959 aspirantes para magistrados del TSJ.

138 candidatos para Inspector General de Tribunales.

93 postulaciones para la Escuela Nacional de la Magistratura.

Entre los avances de la convocatoria destaca la divulgación del baremo de evaluación, documento que establece los parámetros para valorar los perfiles de quienes aspiran a ocupar estos cargos. Según lo informado, esta herramienta busca ofrecer mayor claridad y seguridad jurídica durante la selección.

¿Qué ocurrirá después del cierre?

Una vez que termine el período de recepción de documentos, las autoridades deberán publicar el listado general de candidatos. Posteriormente, comenzará una fase de impugnaciones en la que cualquier ciudadano podrá presentar objeciones contra los aspirantes, siempre que cuente con pruebas que respalden sus señalamientos.

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