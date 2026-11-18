Representantes de cinco países, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y autoridades venezolanas visitaron La Guaira para conocer los avances de recuperación tras los terremotos del pasado 24 de junio.

En la jornada participaron delegaciones de Alemania, India, Italia, Países Bajos y Portugal, junto con integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La actividad estuvo encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez Luces, quien presentó el «Plan de Recuperación Digna, Segura e Inclusiva», una iniciativa que cuenta con acompañamiento técnico del PNUD y contempla acciones para rehabilitar las zonas afectadas.

Recorrido por las zonas afectadas

Durante la visita, los representantes internacionales recorrieron sectores de Catia La Mar y el urbanismo Cacique Caribe, donde observaron los daños ocasionados por los movimientos telúricos y las labores que ejecutan las autoridades para recuperar las infraestructuras y viviendas.

El PNUD también expuso los resultados de su cooperación técnica con las instituciones venezolanas, especialmente en la evaluación de daños, gestión de escombros y residuos, rehabilitación de edificaciones y fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.

Posteriormente, las delegaciones y las autoridades sostuvieron una reunión para revisar los desafíos pendientes y las próximas etapas del proceso de recuperación.

Según la Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA), Venezuela requiere hasta 21.000 millones de dólares para atender las necesidades derivadas del doble terremoto del 24 de junio. El informe también calculó en 14.831 millones de dólares los daños y pérdidas registrados en los siete estados afectados.

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