El fiscal general de la República, Larry Devoe, encabezó este miércoles 18 de noviembre una jornada de consulta pública nacional para la Reforma de la Justicia Penal en el estado Miranda.

Durante la actividad, destacó la importancia de evaluar el funcionamiento actual del sistema judicial y elaborar un diagnóstico que tome en cuenta las opiniones de distintos sectores de la sociedad.

El funcionario explicó que la consulta busca reunir diferentes perspectivas para identificar las principales dificultades de la justicia penal. En ese sentido, señaló:

"Construir un diagnóstico compartido, común, sobre cuál es la situación de la justicia que tenemos en la actualidad".

Devoe indicó que la iniciativa responde al llamado de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para impulsar una revisión profunda del sistema penal, debido a su incidencia directa sobre la libertad de las personas.

También defendió la participación ciudadana como vía para formular propuestas adaptadas a Venezuela, en lugar de recurrir a decisiones apresuradas o copiar sistemas judiciales de otros países.

"Así que hemos optado por este camino de la consulta, de la escucha, de la construcción colectiva".

Finalmente, el fiscal general reiteró que cada grupo debe tener participación en este proceso y que el diagnóstico debe reconocer las características sociales y culturales del país. "Cada sector tiene que verse reflejado en el diagnóstico que construyamos", expresó.

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