La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, resaltó la importancia de fortalecer la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Estados Unidos.

Explicó que este acercamiento podría favorecer la preparación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mediante el acceso a nuevas tecnologías y programas de capacitación.

¿Qué mejoras busca la FANB?

Rodríguez manifestó su interés en elevar la colaboración entre ambos países a su máximo nivel, con el propósito de ampliar las capacidades de la institución militar. Entre los objetivos mencionó el fortalecimiento de la formación del personal y la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar su preparación.

Asimismo, señaló que esta cooperación permitiría desarrollar mecanismos conjuntos para enfrentar amenazas comunes y contribuir a la preservación de la paz en Venezuela y el hemisferio.

Por otra parte, la presidenta encargada calificó como histórico el reciente acuerdo binacional petrolero entre Caracas y Washington. Según expresó, este entendimiento generará beneficios mutuos y representa un avance en las relaciones entre ambas naciones.

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