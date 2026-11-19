El sistema de transporte público del sur de Florida da un salto histórico en infraestructura y movilidad limpia.

El condado de Miami-Dade inauguró oficialmente su primera gran instalación de operaciones y mantenimiento en cuatro décadas, un complejo diseñado para albergar, cargar y dar servicio técnico a una flota de 100 autobuses articulados totalmente eléctricos.

Su entrada en operación está programada para el próximo lunes 23 de noviembre.

Con una inversión de $245.8 millones, cuya construcción inició en junio 2024, este proyecto marca un punto de inflexión para los usuarios del transporte público, especialmente quienes se desplazan diariamente en el corredor de South Dade.

Según informó el gobierno local, se trata de la primera instalación de este tipo en EEUU y proyecta respaldar más de 270 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos en la región.

+ El corte de cinta se celebró ayer miércoles 18 de noviembre de 2026.

Qué cambia para los pasajeros y por qué se cambió de fabricante

Uno de los puntos que mayor inquietud generaba entre los residentes del condado era la confiabilidad de las unidades eléctricas, luego de que flotillas anteriores registraran fallas mecánicas y problemas operativos.

Durante la ceremonia de apertura -encabezada por la alcaldesa Daniella Levine Cava junto a la directora y CEO del Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW), Stacy Miller-, las autoridades abordaron directamente este historial.

Alfred Díaz, subdirector del DTPW, aclaró que los inconvenientes previos no respondieron a fallas en la movilidad eléctrica como concepto, sino a una mala elección de proveedor en el pasado.

“La tecnología no era mala. Creo que teníamos una compañía, un manufacturador que no era el apropiado y por ende tuvimos malos resultados”, puntualizó el funcionario.

Para garantizar la continuidad del servicio en esta nueva etapa, Miami-Dade apostó por New Flyer, un fabricante con amplia trayectoria en América del Norte que migró de la producción tradicional de unidades diésel hacia autobuses eléctricos de batería.

Díaz subrayó que el departamento deposita “mucha confianza” en esta firma para mantener la flota operativa sin interrupciones.

Qué rutas cubrirán estos 100 autobuses?

Los vehículos son autobuses articulados New Flyer Xcelsior CHARGE NG de 60 pies de largo con baterías de 763 kWh y cero emisiones.

De las 100 unidades, 60 están destinadas al corredor rápido South Dade TransitWay (Metro Express) -un trayecto de 20 millas inaugurado en octubre de 2025 que conecta Florida City con la estación Dadeland South del Metrorail-.

Además, acercar la carga y el taller a Homestead evita viajes innecesarios en vacío, acelerando la frecuencia del servicio.

Un centro integral y autosustentable en South Dade

A diferencia de los garajes convencionales, la nueva sede centraliza en un mismo espacio cuatro procesos clave que antes operaban de forma fragmentada:

Almacenamiento seguro para los 100 autobuses articulados de gran capacidad.

para los 100 autobuses articulados de gran capacidad. Estaciones de carga eléctrica de alta potencia adaptadas a la demanda diaria de la flota.

de alta potencia adaptadas a la demanda diaria de la flota. Talleres de mantenimiento especializado para vehículos de cero emisiones.

para vehículos de cero emisiones. Centro de control operativo para coordinar las salidas hacia South Dade.

En el plano ambiental, el recinto fue diseñado bajo estándares de sostenibilidad urbana. Incorpora paneles de energía solar para reducir su huella energética, un sistema interno de recuperación y reutilización de agua, y un paisajismo compuesto por más de 45 especies de árboles, plantas y flores nativas.

Nombre oficial y dirección exacta: la instalación se llama South Dade Transit Operations Center (SDTOC) y está ubicada en 12805 Biscayne Drive, Homestead, FL 33039, en un terreno de 20 acres.

Para usuarios y buscadores de empleo en Miami-Dade

Si resides en el condado y utilizas el transporte público o buscas oportunidades laborales en el sector, toma en cuenta estos datos clave:

Inicio de operaciones: el centro comenzará a operar formalmente el lunes 23 de noviembre de 2026 , integrándose de manera progresiva a la red del Metrobus en el área de South Dade.

el centro comenzará a operar formalmente el , integrándose de manera progresiva a la red del Metrobus en el área de South Dade. Consulta de rutas y horarios: los pasajeros pueden verificar cambios en paradas, tiempos de espera y conexiones en tiempo real a través de la aplicación oficial GO Miami-Dade Transit o en el portal web del condado (miamidade.gov/transit).

los pasajeros pueden verificar cambios en paradas, tiempos de espera y conexiones en tiempo real a través de la aplicación oficial o en el portal web del condado (miamidade.gov/transit). Oportunidades laborales: las vacantes vinculadas a los más de 270 empleos proyectados -que abarcan desde operadores de autobuses hasta técnicos especializados en mantenimiento eléctrico- se canalizan a través del portal oficial de empleo del condado (miamidade.gov/jobs), donde cualquier residente con autorización de trabajo vigente puede consultar los requisitos de postulación.

Resiliencia ante huracanes: además de paneles solares y recuperación de agua, el edificio fue construido sobre una losa elevada tras análisis del nivel del mar y funcionará como centro de comando de emergencia del DTPW durante huracanes u otras contingencias.

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